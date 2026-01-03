Сможет ли «Аталанта» прервать неудачную серию против топ-клубов или «Рома» воспользуется шансом укрепить позиции в гонке за скудетто?

В субботу, 3 января, состоится матч 18-го тура чемпионата Италии, в котором «Аталанта» примет «Рому». Начало игры — в 22:45 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча

22:20 Арбитром сегодняшней встречи будет Микаэль Фаббри из Италии.

22:15 Команды встретятся между собой в Бергамо на стадионе «Нью Бэланс Арена» , который вмещает в себя 24 950 болельщиков.

22:10 «Аталанта»: Карнесекки (вр.), Джимсити (зщ.), Хин (зщ.), Колашинац (зщ.), Муса (пз.), Эдерсон (пз.), Де Рон (пз.), Дзаппакоста (пз.), Де Кетеларе (пз.), Пашалич (пз.), Скамакка (нп.).

22:10 «Рома»: Свилар (вр.), Циолковски (зщ.), Манчини (зщ.), Эрмосо (зщ.), Челик (пз.), Кристанте (пз.), Коне (пз.), Франса (пз.), Соуле (пз.), Дибала (пз.), Фергюсон (нп.).

«Аталанта»

«Аталанта» подходит к матчу 18-го тура Серии А против «Ромы» в непростом турнирном положении. Команда из Бергамо занимает десятую строчку в чемпионате, отставая от зоны еврокубков на 5 очков. При этом коллектив показывает неплохую результативность, забивая в среднем больше гола за матч.

В последних играх бергамаски демонстрируют неоднозначные результаты. После победы над «Дженоа» (1:0) и непростой победы над «Кальяри» (2:0) команда потерпела поражение от «Интера» со счётом 0:1. В пяти последних матчах «Аталанта» одержала три победы, забив 6 мячей и пропустив столько же.

Сейчас команда находится в неплохом состоянии, несмотря на некоторые проблемы в обороне — пропускает чуть больше гола за матч. Важным фактором является отсутствие травмированных игроков в составе, что позволяет тренерскому штабу рассчитывать на основной состав.

Учитывая текущее положение в турнирной таблице, «Аталанта» будет стремиться к победе, чтобы сократить отставание от еврокубковой зоны. Команда наверняка будет действовать активно и агрессивно, пытаясь использовать свой атакующий потенциал на полную мощность.

«Рома»

«Рома» подходит к матчу 18-го тура Серии А в статусе одного из главных претендентов на попадание в Лигу чемпионов. Команда занимает четвёртую строчку в турнирной таблице, отставая от лидера всего на 3 очка. При этом римляне демонстрируют хорошую результативность, забивая в среднем более гола за матч.

В последних играх «волки» показывают неоднозначные результаты. После уверенной победы над «Дженоа» со счётом 3:1 команда потерпела поражение от «Ювентуса» (1:2), а перед этим с трудом обыграла «Комо» (1:0). В пяти последних матчах римляне одержали три победы, забив 8 мячей и пропустив 4.

Сейчас команда находится в неплохом состоянии, несмотря на некоторые проблемы с реализацией моментов. Важным фактором является надёжная оборона, в среднем пропускается меньше гола за матч. Однако есть кадровые потери: из-за травмы не сможет сыграть ключевой полузащитник Лоренцо Пеллегрини.

Учитывая текущее положение в турнирной таблице, «Рома» будет стремиться к победе, чтобы сократить отставание от лидеров. Гости наверняка будут действовать агрессивно и нацеленно на ворота, стараясь использовать свой атакующий потенциал для достижения положительного результата.

Очные матчи

В последних встречах «Аталанта» уверенно доминирует над «Ромой». Особенно показательна победа в мае 2024 года, когда Шарль де Кетеларе оформил дубль уже к 20-й минуте, принеся команде победу 2:1.

В декабре бергамаски снова оказались сильнее, обыграв соперника со счётом 2:0 благодаря голам де Рона и Дзаньоло. Примечательно, что тогда «Рома» не смогла нанести ни одного удара в створ.

В январе команды сыграли вничью 1:1, а ещё ранее, в 2023 году, «Аталанта» одержала победу 3:1.

Статистика последних матчей говорит сама за себя: бергамаски демонстрируют отличную реализацию моментов и умение нейтрализовать сильные стороны соперника. Ключевую роль в успехах команды играет индивидуальное мастерство игроков, особенно де Кетеларе, который становится главным героем встреч с «Ромой».

