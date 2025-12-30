Три очка для команды Бензема?

прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии, ставка за 2.05

31 декабря в 12-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Неом» и «Аль-Иттихад». Начало игры — в 18:25 мск.

«Неом»

Турнирное положение: «Неом» проводит вполне-себе продуктивный сезон. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Неом» вполне способен побороться за попадание в топ-5. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Неом» одолел «Аль-Наджму» (2:1).

До того команда не уступила «Аль-Таавуну» (1:1). А вот поединок с «Аль-Насром» завершился досадной коллизией (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Неом» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Неом» все никак не обретет надлежащую стабильность. Команде не хватает опыта выступлений в элите.

Причем «Неом» не уступил в двух своих последних матчах. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Неом» намерен зацепиться за драгоценные очки.

«Аль-Иттихад»

Турнирное положение: «Аль-Иттихад» проводит бледноватый сезон. Команда ныне пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Аль-Иттихад» на 9 очков отстает от топ-3. При этом команда в среднем забивает чуть реже 2 голов за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Аль-Иттихад» сумел одолеть «Аль-Шабаб» (2:0).

До того команда переиграла «Насаф» (1:0). Плюс чуть ранее она нанесла поражение тому же «Аль-Шабабу» (4:1).

При этом «Аль-Иттихад» в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Иттихад» в последних поединках смотрелся блестяще. Команда победила 3 раза кряду.

При этом «Аль-Иттихад» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и в кадровом плане команда выглядит вполне прилично.

Команде нужно срочно подтягиваться к лидирующей группе. Да и Карим Бензема пока отличился всего 4 точными выстрелами.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Аль-Иттихад» намерен продлить свой успешный сериал.

Статистика для ставок

«Аль-Иттихад» победил 3 раза кряду

«Аль-Иттихад» забивает в среднем почти 2 мяча за матч

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Иттихад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.45 и 2.54.

Прогноз: «Аль-Иттихад» бьется за самые высокие места, так что наверняка на всех парах понесется к воротам соперника.

Номинальные гости способны поднатореть в плане реализации, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

Ставка: Победа «Аль-Иттихада» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.12