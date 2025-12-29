30 декабря в 19-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Эвертон». Начало игры — в 22:30 мск.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Лесники» бьются за выживание в элите.  Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Ноттингем Форест» на 5 зачетных баллов опережает опасную зону.  А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Лесники» уступили «Манчестер Сити» (1:2).

До того команда была бита «Фулхэмом» (0:1).  А вот поединок с «Тоттенхэмом» завершился викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории.  В этих поединках «Ноттингем Форест» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: Крис Вуд — травмирован.

Состояние команды: «Лесники» нынче выглядят бледновато.  Команда уступила в 2 последних поединках.

Причем «Ноттингем Форест» традиционно неудачно противостоит «Эвертону».  В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 4 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  «Лесники» намерены отдалиться от опасной зоны.

«Эвертон»

Турнирное положение: «Ириски» в текущем сезоне выглядят скромно.  Команда ныне пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Эвертон» на 4 зачетных пункта отстает от топ-5.  При этом команда в среднем забивает один мяч за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Эвертон» не смог одолеть «Бернли» (0:0).

До того команда минимально уступила «Арсеналу» (0:1).  А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Челси» (0:2).

При этом «Эвертон» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы.  Команда отличилась 4 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Идрисса Гуйе, Илиман Ндиайе — в сборной.

Состояние команды: «Ириски» в последних поединках выглядели симпатично.  Команда победила дважды кряду.

При этом «Эвертон» в среднем пропускает чаще гола за матч.  А вот в нынешней диспозиции команда явно постарается зацепиться за очки.

Команда в двух последних очных встречах не пропускала от «лесников».  Вот только состав «ирисок» ныне далек от оптимального.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы.  «Ириски» попытаются преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

  • «Эвертон» не забивал в 3 своих последних матчах
  • «Ириски» в среднем забивают гол за матч
  • «Ноттингем Форест» уступил в 2 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12.  Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.15 и 1.66.

Прогноз: «Ириски» постараются вернуться на забивной путь, и наверняка сразу будут максимально активны в атаке.

Номинальные гости имеют достаточно качественный подбор атакующих исполнителей, да и «лесники» находятся не в лучших кондициях.

Ставка: Победа «Эвертона» за 3.66.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15