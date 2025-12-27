Толкнёт ли «Пэлас» еще ближе к зоне вылета «Тоттенхэм»?

прогноз на матч АПЛ, ставка за 1.97

28 декабря в 18-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 19:30 мск.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Кристал Пэлас» после 17-ти туров английской Премьер-лиги имеет 26 очков в активе и находится в верхней части таблицы.

Команда занимает восьмую позицию с отставанием в три балла от зоны еврокубков (топ-5) и зоны Лиги чемпионов (топ-4), тогда как ближайший преследователь «Брайтон» уступает на два пункта.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках четвертьфинала Кубка английской Лиги «Орлы» на выезде по пенальти проиграли «Арсеналу» (1:1) и вылетели из турнира.

Перед этим коллектив в предыдущем туре английской Премьер-лиги остался без очков, когда снова-таки в чужих стенах потерпели разгром от «Лидса» с результатом 1:4.

Не сыграют: травмированы — Кардинес, Дукуре, Камада, Кпора, Муньос и Риад, уехал на Кубок Африки — Сарр, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Кристал Пэлас» ни разу не выиграл при двух ничьих и двух поражениях.

Это говорит о не лучших шансах хозяев на три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть их лучшие выступления в текущем сезоне, чем у соперника, а также фактор своего поля.

Жан-Филипп Матета — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с семью голами.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Тоттенхэм» после 17-ти туров английской Премьер-лиги имеет 22 очка и находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает 14-ю позицию с отрывом в девять пунктов от зоны понижения в классе (18-20-я строчки), а также с отставанием в четыре балла от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура национального первенства «Шпоры» на своем поле в меньшинстве проиграли «Ливерпулю» (1:2).

Перед этим в предыдущем туре Премьер-лиги коллектив также остался без очков, когда теперь в чужих стенах с результатом 0:3 потерпел разгром от «Ноттингем Форест».

Не сыграют: травмированы — Кулусевски, Мэддисон, Соланке, Такаи и Удоджи, дисквалифицированы — Ромеро и Симонс, уехали на Кубок Африки — Биссума и Сарр.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на АПЛ, «Тоттенхэм» проиграл после трех матчей кряду без поражений.

Это сулит гостям не лучшие шансы даже на ничью, особенно если учесть лучшую форму соперника в этом сезоне, а также фактор чужого поля.

Ришарлисон — лучший бомбардир команды в АПЛ с семью голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Кристал Пэлас» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Тоттенхэма» забивала только одна команда

в трех из четырех последних матчей «Тоттенхэма» забивали больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.30, выигрыш «Тоттенхэма» — в 3.35.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.97 и 1.83.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.

Между тем, в трех последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

1.97 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» позволит вывести на карту выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Кристал Пэлас».

2.25 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25.