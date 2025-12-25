26 декабря в 23-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Сток Сити» и «Престон». Начало игры — в 18:00 мск.

«Сток Сити»

Турнирное положение: «Сток Сити» после 22-х туров второго английского дивизиона имеет 33 балла в активе и борется за повышение в классе.

Команда занимает восьмую позицию с отставанием в два очка от зоны плей-офф за выход в АПЛ (3-6-я строчки), а также в три пункта от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 22-го тура национального первенства «Гончары» на чужом поле потерпели поражение от «Уотфорда» (0:1).

Перед этим в игре 21-го тура Чемпионшипа коллектив также уже набрал максимум баллов, когда в домашних стенах одержал победу над «Суонси» (2:1).

Не сыграют: травмирован — Бейкер, дисквалифицирован — Чамадеу.

Состояние команды: в четырех из пяти последних поединков, которые пришлись на Чемпионшип, «Сток Сити» проиграл четыре раза при одной победе.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам плохие шансы на выигрыш, тем не менее, они все же высоки, если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор своего поля.

Томас Сорба — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе текущего сезона с восемью голами.

«Престон»

Турнирное положение: «Престон» после 22-х туров второго английского дивизиона имеет 36 баллов в активе и борется за выход в Премьер-лигу.

Команда занимает пятую позицию в зоне плей-офф за попадание в элиту с отрывом в два балла от седьмой строчки, что вне данной зоны, а также с отставанием от второго, проходного в АПЛ места.

Последние матчи: в своем предыдущем игре в рамках 22-го тура национального первенства «Неуязвимые» дома сыграли вничью с «Норвичем» (1:1).

Перед этим в поединке предыдущего тура английского чемпионата коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь уже в чужих стенах обыграл «Оксфорд Юнайтед» — 2:1.

Не сыграют: травмированны — Льюис и Брейди, дисквалифицирован — Осмаич.

Состояние команды: в шести предыдущих поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Престон» не проиграл при четырех ничьих и двух победах.

Это вроде бы сулит гостям неплохие шансы на один балл, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор чужого поля.

Дэниэл Джеббисон — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Чемпионшипа с пятью голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Сток Сити» проиграл

в пяти из семи последних матчей «Сток Сити» забивали больше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Престон» сыграл вничью.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сток Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.10. Ничья — в 3.20, победа «Престона» — в 3.55.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.68.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.

При этом в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в двух последних домашних матчах «Сток Сити».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.35