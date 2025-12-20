прогноз на матч Кубка Франции, ставка за 3.00

21 декабря в 1/32 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Осер» и «Монако». Начало игры — в 16:45 мск.

«Осер»

Турнирное положение: «Осер» нынче не блещет результатами. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Осер» на 3 очка отстает от спасительной 15 позиции. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Осер» уступила «Лиллю» (3:4).

До того команда нанесла поражение «Мецу» (3:1). А вот поединок с «Парижем» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Осер» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Осер» нынче переживает непростые времена. Команде крайне натужно даются голы.

Причем «Осер» традиционно неудачно противостоит «Монакоу». В пяти последних поединках команда уступила 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда намерена впервые за 16 лет одолеть монегасков.

«Монако»

Турнирное положение: Монегаски не преуспевают в плане результатов. Команда ныне пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Монако» на 4 зачетных пункта отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Монако» уступил «Марселю» (0:1).

До того команда нанесла поражение «Галатасараю» (1:0). А вот чуть ранее она была бита «Брестом» (0:1).

При этом «Монако» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Монегаски в последних поединках смотрелись бледновато. Команда все никак не обретет надлежащую стабильность.

При этом «Монако» имеет ненадежные тылы. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

В кадровом плане у команды относительный порядок. Да и мотивация побороться за Кубок Франции у нее огромная.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Монегаски постараются воспользоваться проблемами соперника.

Статистика для ставок

«Монако» в среднем забивает чаще гола за матч

«Осер» в среднем забивает реже гола за матч

«Осер» уступил монегаскам в 7 очных последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.66 и 2.10.

Прогноз: «Монако» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и оборона «Осера» частенько совершает результативные сбои.

3.00 Фора «Монако» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Осер» — «Монако» принесёт прибыль 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Фора «Монако» -1.5 за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.54 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.54 на матч «Осер» — «Монако» принесёт прибыль 1540₽, общая выплата — 2540₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.54