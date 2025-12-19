прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.40

20 декабря в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги сыграют «Лейпциг» и «Байер». Начало встречи — в 20:30 мск.

«Лейпциг»

Турнирное положение: После 14-и туров в Бундеслиге команда занимает 2-е место в таблице с 29-ю очками в активе. «Лейпциг» отстает от «Баварии» на 9 пунктов.

Команда больше сражается не с мюнхенцами, а с «Боруссией» Д ,«Байером» и другими за место в зоне Лиги чемпионов (топ-4). «Бавария» уже улетела далеко вперед.

Последние матчи: В прошлом туре Бундеслиги «Лейпциг» уступил «Униону» в гостях со счетом 1:3. До этого команда разгромила «Айнтрахт» (6:0), забивая голы в каждом тайме.

В последних 5-и встречах во всех турнирах «Лейпциг» проиграл только 1 раз, трижды победил и однажды сыграл вничью с «Боруссией» М (0:0). За этот отрезок команда забила 12 голов при 4-х пропущенных.

Не сыграют: Дьоманде, Хайдара (в сборной), Баку, Банзизу, Гебель, Хенрикс, Нуса и Оудраого (у всех — травмы).

Состояние команды: «Лейпциг» проводит неплохой сезон, но у команды не получается навязать борьбу «Баварии» в Бундеслиге, мюнхенцы продолжают доминировать, а все остальные довольствуются лишь зоной Лиги чемпионов.

У «Лейпцига» есть полузащитник Кристоф Баумгартнер, который в этом сезоне довольно результативен. Футболист забил 6 голов и сделал столько же голевых передач за 14 встреч в Бундеслиге.

«Байер»

Турнирное положение: Леверкузенская команда располагается на 4-й позиции в Бундеслиге, набрав 26 очков за 14 туров. «Байер» отстает от лидерства в чемпионате на 12 баллов.

К слову, в гостях у команды не самые лучшие результаты, леверкузенцы лучше выступают на своем поле. По результатам матчей на чужом поле «Байер» занимает 9-е место в лиге, набрав 10 очков из 18-и возможных.

Последние матчи: В прошедшей встрече Бундеслиги команда обыграла «Кельн» со счетом 2:0, забив все голы во 2-м тайме. Матчем ранее «Байер» сыграл вничью с «Ньюкаслом» (2:2) в Лиге чемпионов.

В последних 5-и поединках в рамках чемпионата Германии команда трижды победила и дважды сыграла вничью. За этот отрезок «Байер» забил 12 голов при 5-и пропущенных.

Не сыграют: Кофане, Маза, Тапсоба (все — в сборной), Паласиос (травма) и Кванса (перебор желтых карточек).

Состояние команды: «Байер» проводит неплохой сезон, но команда уже вряд-ли будет претендовать на чемпионство, как в прошлые годы. Их потолок в нынешнем сезоне — зона Лиги чемпионов.

В последних 5-и очных встречах «Байер» только однажды уступил «Лейпцигу», трижды победил и однажды команды сыграли вничью. Смогут ли леверкузенцы на сей раз набрать важные очки? Большой вопрос...

Статистика для ставок

В прошедших 5-и встречах во всех турнирах «Лейпциг» проиграл только 1 раз

В последних 3-х матчах Бундеслиги «Байер» дважды проиграл

«Байер» трижды обыгрывал «Лейпциг» в последних 5-и очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лейпциг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.80, а победа «Байера» — в 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.55 и 2.40.

Прогноз: Можно предположить, что «Байер» даст бой сопернику и не проиграет в предстоящем матче.

Ставка: Победа «Байера» с форой (0) за 2.40.

Прогноз: Команды начнут матч активно, забив парочку голов уже в 1-м тайме.

Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.15.