Матч в Лейпциге станет принципиальным для обеих сторон. Хозяева обязаны защищать идеальный домашний баланс, чтобы сохранить давление на «Баварию» и не подпустить конкурентов снизу. Для гостей это шанс закрепиться в тройке и доказать, что проблемы в топ-матчах носят временный характер. С учётом контраста между безупречной домашней статистикой «Лейпцига» и нестабильной формой «Байера» на фоне кадровых потерь, именно старт встречи и реализация моментов могут стать ключевыми факторами

07' Ответ «Лейпцига»: Хардер получил отличный разрезающий пас и нанёс удар в нижний угол ворот, но Марк Флеккен в отличном прыжке отразил мяч.

05' Принял передачу от Хофмана Патрик Шик в штрафной площади и пробил прямо по центру, но Петер Гулачи плечом парировал удар.

03' Первый фол в матче: Тильман нарушил правила в единоборстве с Баумгартнером.

02' Активней матч начали леверкузенцы.

01' Сходу гости рванули в атаку, но захлебнулась она на подходе к штрафной.

01' Матч начался! С центра разыграли хозяева.

20:28 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

20:27 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

20:20 В Лейпциге дымка, +8 градусов.

20:15 Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия); Ассистент: Томас Штайн (Вайберсбрунн, Германия); Ассистент: Марко Ахмюллер (Бад-Фюссинг, Германия); Резервный: Рихард Хемпель (Германия).

20:05 Матч пройдёт в городе Лейпциг (Германия), на стадионе «Лейпциг», вместимость арены — 47069 зрителей.

Стартовые составы команд

РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Коста Неделькович, Вилли Орбан, Давид Раум, Кастелло Люкеба, Кристоф Баумгартнер, Николас Зайвальд, Ксавер Шлагер, Конрад Хардер, Тидиам Гомис, Ромуло.

Байер Л: Марк Флеккен, Жануэль Белосьян, Артур, Луак Баде, Роберт Андрих, Алеш Гарсия, Йонас Хофман, Малик Тилльман, Нейтан Телла, Мартен Терье, Патрик Шик.

РБ Лейпциг

«РБ Лейпциг» подходит к матчу в статусе одной из самых стабильных домашних команд Бундеслиги. После 14 туров «быки» занимают второе место в таблице, имея всего три поражения за сезон, и уступают только «Баварии». Ключевая особенность текущего чемпионата — идеальная игра на своём поле: шесть матчей, шесть побед и ни одного потерянного очка. Более того, «Лейпциг» остаётся единственной командой лиги со стопроцентным домашним результатом. Седьмая победа подряд станет новым клубным рекордом. Отдельного внимания заслуживает оборона. В домашних встречах саксонцы пропустили всего три мяча — лучший показатель в чемпионате. При этом команда ни разу не оказывалась в роли отыгрывающейся стороны на своём поле и каждый раз доводила матч до победы, если выходила вперёд. В двух предыдущих турах Бундеслиги «Лейпциг» и вовсе сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Байер Л

«Байер» подходит к 15 туру на четвёртом месте, имея 26 очков и минимальное преимущество над «Хоффенхаймом» по дополнительным показателям. В отличие от соперника, леверкузенцы проводят сезон в режиме повышенной нагрузки: Бундеслига, Лига чемпионов и Кубок Германии. Уже в декабре плотный календарь дал о себе знать — стабильности результатам стало заметно не хватать. В пяти последних матчах во всех турнирах «Байер» одержал лишь две победы. Тем не менее в прошлом туре команда Каспера Юльманна сумела уверенно обыграть «Кёльн» со счётом 2:0, прервав серию из двух поражений в Бундеслиге. Эта победа стала первой в чемпионате в декабре и должна добавить уверенности перед визитом в Лейпциг. При этом концовка года остаётся неоднозначной. В шести последних турах чемпионата «аптекари» выиграли трижды, но все поражения пришлись на встречи с командами из текущего топ-5. «Байер» уступил «Хоффенхайму» (1:2), дортмундской «Боруссии» (1:2) и «Баварии» (0:3), а также потерпел неудачу в игре с «Аугсбургом» (0:2). Именно этот отрезок показал уязвимость команды в матчах повышенной значимости. Ситуацию осложняют кадровые проблемы. Перед заключительной игрой года тренерский штаб вынужден учитывать травмы, дисквалификации и отъезд игроков в сборные.

Личные встречи

История противостояния говорит о высокой конкурентности. Команды провели между собой 18 официальных матчей: «Лейпциг» одержал восемь побед, «Байер» был сильнее в пяти случаях, ещё пять встреч завершились вничью. В прошлом сезоне соперники дважды сыграли результативно — победа «быков» 3:2 и ничья 2:2, что подчёркивает атакующий потенциал обеих команд и добавляет интриги предстоящему поединку.

