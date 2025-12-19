прогноз на матч Серии А, ставка за 3.25

20 декабря в матче 16-го тура итальянской Серии А сыграют «Ювентус» и «Рома». Начало встречи — в 22:45 мск.

«Ювентус»

Турнирное положение: «Старая синьора» занимает 5-е место в таблице Серии А с 26-ю очками в активе после 15-и туров. «Ювентус» отстает от лидерства в чемпионате на 7 пунктов.

По результатам домашних встреч команда располагается на 5-й позиции, набрав 15 баллов из 21-го возможного.

Последние матчи: В прошлом туре Серии А «Ювентус» обыграл «Болонью» со счетом 1:0, забив победный гол на 64-й минуте. До этого команда одолела «Пафос» (2:0) в Лиге чемпионов.

В последних 5-и поединках чемпионата Италии «Ювентус» проиграл только «Наполи» (0:1), а также по 2 раза выиграл и сыграл вничью. За этот отрезок «старая синьора» забила 5 голов при 4-х пропущенных.

Не сыграют: Копмейнерс (перебор желтых карточек), Гатти, Милик, Пинсольо, Влахович (у всех — травмы).

Состояние команды: «Ювентус» потихоньку выходит из кризиса, команда стабильно набирает очки и приближается к лидерам Серии А. Сейчас у «старой синьоры» есть отличная возможность навязать борьбу конкурентам.

В нынешнем сезоне отлично выступает нападающий Кенан Йылдыз. Форвард забил 5 голов и сделал 4 голевые передачи за 14 встреч в Серии А, занимая 6-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата.

«Рома»

Турнирное положение: Римляне продолжают погоню за лидерством в чемпионате. После 15-и туров в Серии А «Рома» занимает 4-е место в таблице с 30-ю очками в активе.

Команда ведет борьбу с «Наполи», «Миланом» и «Интером» за вершину в чемпионате Италии. Сейчас «Рома» отстает от 1-й позиции на 3 балла.

Последние матчи: В прошедшей встрече римляне обыграли «Комо» со счетом 1:0, забив победный гол на 61-й минуте. Матчем ранее «Рома» разгромила «Селтик» (3:0) в Лиге Европы.

В прошедших 5-и встречах Серии А команда трижды победила и дважды проиграла. За этот отрезок «Рома» сумела забить 6 голов при 3-х пропущенных.

Не сыграют: Бове (проблемы с сердцем), Эль Аунай и НДика (оба — в сборной).

Состояние команды: Римляне проводят отличный сезон, отставая от лидерства всего на 3 балла — вся борьба еще впереди. При этом, у «Ромы» самая надежная оборона в лиге, команда пропустила всего 8 голов за 15 встреч, занимая 1-е местов по этому показателю.

В прошедших 3-х очных встречах «Рома» непременно играла вничью с «Ювентусом». Получится ли у римлян на сей раз отобрать очки у «старой синьоры»? На чужом поле это будет сделать сложнее...

Статистика для ставок

«Ювентус» выиграл 2 последних матча, не пропустив ни одного гола

«Рома» пропустила только 8 голов за 15 встреч в Серии А

В последних 3-х очных встречах команды непременно играли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.25, а победа «Ромы» — в 4.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.30 и 1.62.

Прогноз: Можно предположить, что команды вновь сыграют вничью. «Ювентус» и «Рома» набрали неплохой ход за последнее время.

Ставка: Ничья за 3.25.

Прогноз: У «Ювентуса» все-таки получится поразить ворота «Ромы». Ничья не будет нулевой.

Ставка: Обе забьют за 2.05.