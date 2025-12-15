Эта игра не выглядела как шоу, но именно такие матчи часто оказываются определяющими весной. «Ювентус» приехал в Болонью в момент, когда важны были любые очки, и уехал с победой, добытой без спешки и лишних эмоций. Гол Хуана Кабаля, удаления у хозяев и почти безошибочная работа в обороне сложились в результат, который заметно сдвигает расстановку сил в верхней части таблицы.

Результат матча Болонья Болонья 0:1 Ювентус Турин 0:1 Хуан Кабаль 64' Болонья: Федерико Равалья, Надир Цортеа ( Эмиль Хольм 72' ), Торбьёрн Хеггем, Джон Лукуми ( Федерико Бернардески 81' ), Хуан Миранда, Никола Моро ( Лоренцо Де Сильвестри 72' ), Томмазо Побега, Льюис Фергюсон ( Ibrahim Sulemana 66' ), Николо Камбьяги, Риккардо Орсолини, Тёйс Даллинга ( Сантьяго Кастро 66' ) Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Андреа Камбьязо ( Хуан Кабаль 61' ), Ллойд Келли, Пьер Калюлю, Хефрен Тюрам, Мануэль Локателли, Уэстон Маккенни, Теун Коопмейнерс, Джонатан Дэвид ( Луа Опенда 60' ), Кенан Йылдыз, Шику Консейсау ( Фабио Миретти 88' ) Жёлтые карточки: Хуан Миранда 24', Ibrahim Sulemana 90', Лоренцо Де Сильвестри 90+4' — Теун Коопмейнерс 19' Красная карточка: Торбьёрн Хеггем 69' (Болонья)

Статистика матча 4 Удары в створ 3 4 Удары мимо 5 51 Владение мячом 49 3 Угловые удары 4 0 Офсайды 2 10 Фолы 11

Старт матча остался за «Болоньей». Команда Итальяно действовала смело, много играла через фланги и старалась нагружать штрафную быстрыми комбинациями. Уже в первые минуты «Ювентус» оказался под серьёзным давлением, и без Микеле Ди Грегорио счёт вполне мог меняться очень рано. Вратарь гостей сначала среагировал на сложный удар Побеги, затем справился с добиванием Орсолини, дав понять, что лёгкого вечера у хозяев не будет.

«Болонья» – «Ювентус» globallookpress.com

«Ювентус» долго входил в игру, мяч двигался медленно, атаки часто заканчивались вблизи штрафной, не доходя до удара. Джонатан Дэвид много боролся, цеплялся за передачи, иногда терял мяч, но именно через него команда пыталась выстроить хоть какую-то структуру впереди. Йылдыз и Консейсау искали пространство между линиями, но плотность в центре поля мешала развивать нужную скорость.

К середине тайма матч стал ровнее, «Ювентус» начал чаще поджимать при первой передаче, заставляя «Болонью» ошибаться на выходе из обороны. Отменённый из-за офсайда гол лишь подчеркнул, что гости постепенно находят нужные ключи к игре. При этом хозяева всё ещё оставались опасными, особенно в моменте перед перерывом, когда Зортеа после тонкой передачи Орсолини пробил в перекладину. Этот эпизод стал, пожалуй, самым ярким шансом «Болоньи» за весь матч.

«Болонья» — «Ювентус» globallookpress.com

Замена Спаллетти выиграла матч

После перерыва темп заметно упал, «Болонья» уже не так свободно проходила центр поля, а «Ювентус» стал действовать компактнее, без резких выпадов, но с хорошим контролем расстояний между линиями. Игра всё больше напоминала ожидание одного ключевого эпизода.

Он пришёл, как часто бывает в таких ситуациях, со стандарта. После короткого розыгрыша углового Йылдыз аккуратно навесил в штрафную, где Кабаль, вышедший со скамейки пару минут назад, остался без опеки. Удар головой был точным, без акцента на силу, скорее на блестящий выбор позиции. Для «Ювентуса» это был идеальный момент, гол не случился после игрового преимущества гостей, но логично вписывался в ход матча.

Кабаль празднует гол globallookpress.com

Через несколько минут положение хозяев стало ещё более трагичным. Ди Грегорио длинной передачей отправил Опенду за спины защитникам, Хеггем не успел и остановил рывок фолом последней надежды. Красная карточка изменила рисунок встречи окончательно, «Болонья» лишилась возможности рисковать, а «Ювентус» получил пространство и численное преимущество, которое не собирался упускать.

Хладнокровная концовка и тихий расчёт

Оставшееся время гости провели без суеты. «Ювентус» не стал садиться слишком глубоко, но и не форсировал атаки. Важнее было сохранить контроль и не дать «Болонье» даже намёка на финальный штурм. Появление Бремера в концовке (впервые за 78 дней!) выглядело символично, команда закрывала матч, добавляя надёжности там, где она была нужнее всего.

«Болонья» — «Ювентус» globallookpress.com

Хозяева пытались нагнетать, но вдесятером это выглядело скорее эмоциональной реакцией, чем осмысленным давлением. Самый опасный момент под конец, вопреки логике, возник уже у ворот «Болоньи», когда Опенда имел шанс удвоить счёт, но Равалья сохранил интригу до финального свистка.

Для «Ювентуса» эта победа ценна не только турнирно. Команда выиграла матч, в котором не сияла, но грамотно дождалась своего шанса и без лишнего риска довела дело до конца. Для «Болоньи» — ещё один вечер, когда хорошие игровые отрезки не превратились в очки. В таких играх разница между борьбой за Европу и разочарованием становится особенно заметной.