Матч в Турине обещает быть тактически напряжённым. «Ювентус» при Спаллетти стал лучше контролировать темп игры и эффективнее использовать стандарты, тогда как «Рома» делает ставку на плотную оборону и терпеливое ожидание ошибок соперника. Туринцам важно сократить отставание от топ-4, римлянам — сохранить место в четвёрке и не отпустить лидеров

01' Матч начался!

До матча

22:42 Команды появились на поле, матч скоро начнётся.

Стартовые составы команд

Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Пьер Калюлю, Андреа Камбьязо, Ллойд Келли, Бремер, Уэстон Маккенни, Мануэль Локателли, Кефрен Тюрам-Юльен, Шику Консейсау, Кенан Йылдыз, Луа Опенда.

Рома: Миле Свилар, Джанлука Манчини, Уэсли Франса, Девайн Ренш, Зеки Челик, Ян Зюлковски, Бриан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Ману Коне, Матиас Соуле, Пауло Дибала.

Ювентус

Переход на работу с Лучано Спаллетти проходит для «Ювентуса» без резких скачков, но с чётко заметным прогрессом. Команда постепенно адаптируется к новым требованиям, а результаты подтверждают, что процесс идёт в правильном направлении. Победа над «Болоньей» (1:0) стала крайне важной в турнирном плане: в случае потери очков туринцы рисковали серьёзно отстать от группы лидеров. Единственный мяч был забит на 64-й минуте после углового — отличился Хуан Кабаль, вернувшийся после травмы. Существенную роль сыграло и удаление у соперника, однако «Юве» уверенно контролировал ход встречи. После 15 туров «бьянконери» располагаются на пятом месте, имея 25 очков. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет четыре балла, а от первого места — семь, что формально оставляет клуб в чемпионской гонке. При Спаллетти туринцы проиграли лишь один матч из семи последних в Серии А, уступив «Наполи». В текущем чемпионате «Ювентус» стабильно набирает очки дома и подходит к матчу с «Ромой» с серией из 11 домашних матчей без поражений.

Рома

«Рома» Джан Пьеро Гасперини проводит сезон с чётким акцентом на результат и оборонительную надёжность. Два минимальных поражения от «Наполи» и «Кальяри» (оба — 0:1) стали неприятным эпизодом, но команда быстро стабилизировала ситуацию. Сначала римляне уверенно разобрались с «Селтиком» в Глазго (3:0) в Лиге Европы, забив все три мяча ещё до перерыва, а затем дома обыграли «Комо» (1:0). После 15 туров Серии А «джаллоросси» идут четвёртыми, набрав 28 очков, и отстают от лидера всего на три балла. Главный актив команды — оборона: всего восемь пропущенных мячей, лучший показатель чемпионата, в среднем 0,53 гола за игру. В матчах, где соперник берёт инициативу на себя, «Рома» выглядит особенно убедительно, тогда как при необходимости вести позиционное наступление возникают трудности — в играх с «Наполи» и «Кальяри» показатель xG не превысил 0,5. Команда избегает затяжных спадов и, несмотря на плотный календарь, продолжает удерживаться в группе лидеров Серии А.

Личные встречи

История противостояния говорит о высокой вероятности упорной борьбы. В прошлом сезоне оба матча Серии А завершились вничью — 0:0 в Турине и 1:1 в Риме. В десяти последних очных встречах «Ювентус» одержал четыре победы, «Рома» — одну, ещё пять матчей завершились вничью. Всего команды встречались 205 раз: 96 побед у туринцев, 49 — у римлян, 60 раз фиксировался ничейный результат.

