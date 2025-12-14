прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.20

14 декабря в 16-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Сандерленд» и «Ньюкасл». Начало игры — в 17:00 мск.

«Сандерленд»

Турнирное положение: «Черные коты» пока что ходят в середняках. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Сандерленд» на 10 очков оторвался от зоны вылета. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Черные коты» уступили «Манчестер Сити» (0:3).

До того команда дала знатный бой «Ливерпулю» (1:1). А вот поединок с «Борнмутом» завершился викторией (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Сандерленд» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Черные коты» нынче выглядят вполне-себе прилично. Команда не уступила в 3 своих последних поединках.

Причем «Сандерленд» традиционно успешно противостоит «Ньюкаслу». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Черные коты» вполне способны подтянуться к зоне еврокубков.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Сороки» в текущем сезоне выглядят неуверенно. Команда ныне пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Ньюкасл» на 3 зачетных пункта отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Ньюкасл» не уступил «Байеру» (2:2).

До того команда сумела переиграть «Бернли» (2:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Тоттенхэмом» (2:2).

При этом «Ньюкасл» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сороки» в последних поединках смотрелись довольно монолитно. Команда не проигрывает 4 матча кряду.

При этом «Ньюкасл» имеет проблемы с надежностью тылов. Команда пропускает в среднем чаще одного мяча за матч.

Команда не проигрывает «Сандерленду» уже долгих 10 лет. Да и Ник Вольтемаде настрелял уже 5 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Сороки» потенциально обязаны бороться за выход в Лигу чемпионов.

Статистика для ставок

«Черные коты» не побеждали в 2 своих последних поединках

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Ньюкасл» не уступил в 4 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.80.

Прогноз: «Сороки» постепенно прибавляют, и наверняка будут максимально активны в атаке.

Номинальные гости имеют качественный подбор атакующих исполнителей, да и «Сандерленд» нынче не особенно стабилен.

Ставка: Победа «Ньюкасла» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.30