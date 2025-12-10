11 декабря в 6-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Ференцварош» и «Рейнджерс». Начало игры — в 20:45 мск.

«Ференцварош»

Турнирное положение: «Фради» выступают довольно продуктивно.  Команда находится на 6 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.

При этом «Ференцварош» набрал 11 очков в 5 турах второго по рангу турнира Старого Света.  А вот забивает команда в среднем реже 2 голов за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще.  «Фради» переиграли «Кишварду» (3:0).

До того команда одолела того же соперника (1:0).  Да и поединок с «Пушкаш Академи» завершился успехом (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории.  В этих поединках «Ференцварош» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Фради» нынче выглядят симпатично.  Команда победила уже трижды подряд.

Причем «Ференцварош» в 2 своих последних поединках не пропустил ни разу.  Да и вообще, команда способна поднатореть во всех компонентах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  «Фради» намерены побороться за попадание в плей-офф.

«Рейнджерс»

Турнирное положение: «Рейнджеры» в Лиге Европы выглядят бледновато.  Команда ныне пребывает на 33 месте турнирной таблицы.

Причем «Рейнджерс» в 5 матчах турнира набрал всего одно очко.  При этом команда сумела отличиться лишь 2 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Рейнджеры» одолели «Килмарнок» (3:0).

До того команда не сумела переиграть «Данди Юнайтед» (2:2).  А вот чуть ранее она расписала мировую с «Фолкирком» (0:0).

При этом «Рейнджерс» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории.  Команда отличилась 8 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Рейнджеры» в последних поединках смотрелись не столь ярко.  Да и мотивация подняться в топ-24 огромная.

При этом «Рейнджерс» в среднем забивает реже мяча за матч.  А вот пропустила команда 9 мячей в текущем турнире.

«Рейнджеры» имеют потенциал пройти как можно дальше в турнире.  Вот только проблемы с реализацией решить пока не удается.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы.  «Рейнджеры» намерены поправить свои результаты.

Статистика для ставок

  • Венгры победили 3 раза подряд
  • «Фради» не пропускают 2 матча кряду
  • «Рейнджерс» не уступил в 6 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ференцварош» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80.  Ничья оценена в 4.07, а победа оппонента — в скромные 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.74 и 2.06.

Прогноз: «Рейнджеры» явно способны прибавить, и наверняка постараются преуспеть в игре вторым номером.

Номинальные хозяева в последних матчах смотрелись выгодно, да и оборона «рейнджеров» не блещет надежностью.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 4.00