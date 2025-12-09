прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 1.95

10 декабря в матче шестого тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Карабах» и «Аякс». Начало игры — в 20:45 мск.

«Карабах»

Турнирное положение: «Карабах» с семью баллами в активе занимает 19-ю позицию, что зоне плей-офф (9-24-е места) и на один балл опережает 25-ю позицию, что вне зоны плей-офф.

Команда после 13-ти поединков азербайджанской Премьер-лиги имеет 30 очков и находится на первой строчке с отрывом в три пункта от второй «Зири», которая провела на одну игру меньше.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 14-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле сыграли вничью с той же Зирей (1:1).

Ранее коллектив вышел в четвертьфинал Кубка Азербайджана после того, как на предыдущей стадии турнира одержал разгромную победу над «Карваном» (3:0).

Не сыграют: травмированы — Кади, Махаммадалиев, Рзаев и Монтьель, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Карабах» выиграл четыре раза при одном поражении и одной ничьей.

Такая форма обещает хозяевам неплохие шансы на выигрыш, особенно если учесть провальные выступления соперника в Лиге чемпионов, а также фактор своего поля.

Леандру Андраде — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с тремя голами.

«Аякс»

Турнирное положение: «Аякс» без очков в активе занимает последнюю, 36-ю позицию и на шесть баллов отстает от зоны плей-офф (9-24-е места).

Команда по итогам 15-ти туров нидерландского первенства набрал 26 очков и находится на четвертой позиции с отставанием в 14 баллов от лидера ПСВ, а также в один пункт от зоны Лиги чемпионов (топ-3).

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 15-го тура национального первенства клуб на чужой арене одержал победу над «Фортуной» Ситтард (3:1).

Перед этим в поединке 14-го тура нидерландской Эредивизии коллектив также набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах обыграл «Гронинген» (2:0).

Не сыграют: травмированы или имеют проблемы со здоровьем — Бергейс, Макконнелл, Шутайло, Тэйлор и Вегхорст, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на чемпионат Нидерландов, «Аякс» выиграл, чему способствовала отставка тренера Джона Хейтинги.

Это вроде бы говорит о плохих шансах гостей даже на мировой исход, особенно если учесть фактор чужого поля, тем не менее, стоит заметить, что смена тренера их явно встрепенула.

Ваут Вегхорст — автор пока что единственного гола команды в Лиге чемпионов текущего сезона.

Статистика для ставок

в трех последних домашних матчах «Карабах» выиграл

в трех из четырех последних матчей «Карабаха» забивали меньше 2,5 голов

в пяти последних выездных матчах «Аякса» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Карабах» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 4.00, победа «Аякса» — в 3.55.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.63 и 2.30.

Прогноз: в пяти последних выездных матчах забивали оба соперника, и при этом было забито больше 2,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних поединков вообще.

И хотя в четырех последних матчах хозяев был реализован иной сценарий, результативность поединков именитого соперника обещает стать решающим фактором.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в их шести из семи последних выездных матчей.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.40