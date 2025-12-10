Аутсайдер ЛЧ едет в Азербайджан за первыми очками

В среду, 10 декабря, «Карабах» на своем поле примет «Аякс» в рамках 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

45+1' Звучит свисток на перерыв! Пока ничья — 1:1! Отдыхаем 15 минут...

45+1' Юри Бас («Аякс») получил желтую карточку за задержку соперника!

45' Арбитр ничего не добавил к первому тайму!

44' Матеуш Кохальски («Карабах») перевел мяч на угловой после череды отскоков в своей вратарской.

42' Абделла Зубир («Карабах») выкатил мяч на партнера в штрафной гостей, но удар Кевина Медины («Карабах») был заблокирован.

40' Г-ООООООООО-Л! «Аякс» — 1:1! Каспер Дольберг! Дольберг подхватил мяч на левой бровке, сместился в центр и пробил с метров 20-ти прямо в нижний угол!

Статистика матча 2 Удары в створ 1 4 Удары мимо 5 45 Владение мячом 55 2 Угловые удары 4 1 Офсайды 1 0 Фолы 9



37' Рауль Моро («Аякс») отдавал на набегающего партнера в штрафную соперника, но мяч был перехвачен Кевином Мединой («Карабах»).

35' «Карабах» перешел в позиционную атаку и уже две минуты владеет мячом на чужой половине поля.

33' Опасная атака хозяев поля, но арбитр зафиксировал офсайд — Элвин Джафаргулиев («Карабах») получил мяч в неправильном положении.

31' Абделла Зубир («Карабах») получил мяч на левом углу вратарской, убрал под левую и мощно пробил — мяч пролетел выше перекладины.

30' Абделла Зубир («Карабах») подал угловой на ближнюю штангу, там надежно сыграли защитники азербайджанского клуба.

28' Марко Янкович («Карабах») навесил с левой ноги в штрафную площадь — Аарон Баувман («Аякс») вынес мяч головой.

27' Леандро Андраде («Карабах») прострелил с правого фланга вдоль ворот, но мяч до партнера не дошел.

26' Витезслав Ярош («Аякс») вышел далеко из ворот и помог своим партнерам выйти из обороны.

24' Лукас Роза («Аякс») был слишком активен в прессинге и нарушил правила на чужой половине поля.

23' Шон Штер («Аякс») выполнил невнятную передачу на левую бровку, партнер его не понял и мяч улетел за боковую.

21' Каспер Дольберг («Аякс») получил мяч в углу штрафной и зарядил со всей силы, но мяч улетел сильно выше ворот.

19' Матеуш Кохальски («Карабах») получил мяч от партнера, но выбил вперед неудачно — прямо в аут.

18' Абделла Зубир («Карабах») поработал в прессинге и отобрал мяч, но сделать точную передачу в штрафную у него не получилось.

16' Угловой у гостей: навес в штрафную от Оскара Глуха («Аякс») и на ближней штанге сработал Камило Дуран («Карабах») и выбил мяч за пределы поля.

15' Витезслав Ярош («Аякс») поймал мяч в падении в руки после опасного заброса в его вратарскую.

13' Абделла Зубир («Карабах») прострелил в штрафную после розыгрыша углового, но там надежно сработали защитники «Аякса».

12' Каспер Дольберг («Аякс») потревожил ворота соперника дальним ударом — там все контролировал Матеуш Кохальски («Карабах»).





10' Г-ООООООООО-Л! «Карабах» — 1:0! Камило Дуран! Дальний заброс с центра поля от Элвина Джафаргулиева на ход партнеру и классный переброс вратаря в исполнении Камило Дурана!

08' Каспер Дольберг («Аякс») получил мяч на подступах штрафной и выстрелил рядом со штангой.

07' Угловой у хозяев — разыграли низом: удар из-за пределов штрафной от Камило Дурана («Карабах») оказался неточным.

05' Оскар Глух («Аякс») пробил выше ворот с метров 25-ти. Смелое решение, но неудачное исполнение.

04' Попытка Рауля Моро («Аякс») пробить крученым с левого угла штрафной оказалась неудачной — мяч улетел в небеса.

02' Педро Бикальо («Карабах») получил мяч на линии штрафной и ударил щеточкой низом — мяч пролетел в считанных сантиметрах от стойки ворот.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Карабах» — «Аякс» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

20:43 Главные действующие лица появляются на газоне «Стадионе им. Тофика Бахрамова». Звучит гимн Лиги чемпионов. Команды приветствуют друг друга. Игра вот-вот начнется!

20:40 Сегодня в Баку идет дождь, во время матча температура будет около +10℃.

20:35 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

20:30 Главным арбитром встречи назначен Раде Обренович из Словении.



20:25 Сегодняшний матч пройдет в Баку на «Стадионе им. Тофика Бахрамова», который вмещает 31 200 зрителей.

20:15 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Карабах» — «Аякс». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Карабах»: Кохальски Матеуш, Матеус Силва, Мустафазаде Бахлул, Медина Кевин, Джафаргулиев Элвин, Бикальо Педро, Янкович Марко, Андраде Леандро, Зубир Абделла, Аддай Эммануэль, Дуран Камило.

«Аякс»: Ярош Витезслав, Гоэи Антон, Баувман Аарон, Бас Юри, Роза Лукас, Мокио Жорти, Итакура Ко, Штер Шон, Глух Оскар, Дольберг Каспер, Моро Рауль.

«Карабах»

«Карабах» стартовал в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов с двух подряд побед над «Бенфикой» (3:2) и «Копенгагеном» (2:0). Дальше результаты пошли на спад и викторий больше не было: ничья с «Челси» (2:2) и поражения от «Атлетика Бильбао» (3:1) и «Наполи» (2:0). В итоге азербайджанский клуб обосновался на 21-м месте, которое пока дает право на выход в плей-офф.

В домашнем чемпионате «Карабах» идет очень уверенно, занимая первое место в турнирной таблице и опережая ближайшего преследователя («Сабах Баку») на два очка. В последнем туре Премьер-Лиги Азербайджана «Карабах» сыграл вничью с клубом «Зиря» (1:1).

«Аякс»

«Аякс» очень сильно разочаровывает своих поклонников результатами в Лиге чемпионов — после пяти проведенных туров нидерландский клуб занимает последнее место в турнирной таблице с нулем набранных очков. Все пять матчей завершились поражением, в том числе и в последнем туре, где «Аякс» на своем поле уступил «Бенфике» (0:2). Всего один гол в ЛЧ на счету этого клуба и 16 пропущенных.

В чемпионата Нидерландов «Аякс» плетется на четвертом месте и побороться за золото ему будет крайне сложно, так как отставание от лидера (ПСВ) составляет 14 очков, от второго места — 8. В последнем туре «Аякс» обыграл в гостях «Фортуну» со счетом 3:1.

Личные встречи

Между собой эти соперники играли всего один раз — в рамках общего этапа Лиги Европы УЕФА прошлого сезона. Тот матч завершился крупной выездной победой «Аякса» со счетом 3:0.

