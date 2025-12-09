прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.35

10 декабря в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Брюгге» и «Арсенал». Начало встречи — в 23:00 мск.

«Брюгге»

Турнирное положение: команда из одноименного города в Западной Фландрии пока что не входит в число команд, которые пробьются в плей-офф турнира.

В настоящий момент «черно-синие» имеют в своем активе всего четыре очка и идут на 26-й строчке в турнирной таблице. За пять матчей коллектив из Брюгге смог забить восемь мячей, а пропустил целых 13.

Последние матчи: в прошлых турах чемпионата Бельгии «Брюгге» проиграл «Сент-Трюйдену» (2:3) и «Антверпену» (0:1).

Также подопечные Ники Хайена переиграли «Хеверли Лувен» (2:1) и пробились в четвертьфинал Кубка Бельгии.

В Лиге чемпионов же бельгийцы сыграли вничью с «Барселоной» (3:3) и крупно уступили «Спортингу» (0:3).

Не сыграют: травмированы в бельгийской команде Линнт Аудор, Нордин Якерс и Людовит Рейс.

Состояние команды: коллектив из Бельгии сейчас отстает от зоны плей-офф на два. Пробиться туда «Брюгге» реально, но крайне сложно. Для этого необходимо выигрывать, иначе шансов может и не быть.

В чемпионате Бельгии у «Брюгге» тоже дела на очень. Команда идет на третьем месте с отставанием в пять очков от лидирующего «Юниона». «Брюгге» в прошлом сезоне стал вторым и наверняка сейчас намерен вернуть себе чемпионство.

«Арсенал»

Турнирное положение: лондонский коллектив практически обеспечил себе участие даже сразу в 1/8 финала Лиги чемпионов, поскольку является лучшей командой турнира.

Сейчас в активе «канониров» 15 очков из 15 возможных и первая строчка в турнирной таблице.

Команда из Лондона смогла забить целых 14 мячей, а пропустила всего лишь один (меньше всех в турнире).

Последние матчи: в Лиге чемпионов «пушкари» смогли победить «Баварию» (3:1) и «Славию» (3:0).

В чемпионате Англии же лондонцы проиграли «Астон Вилле» (2:1), выиграли у «Брентфорда» (2:0) и сыграли вничью с «Челси» (1:1).

Не сыграют: в лазарете «красных» находятся Габриэль и Кай Хаверц.

Состояние команды: подопечные Микеля Артеты в этом сезоне претендуют на все трофей. «Арсенал» идет на первой строчке в Лиге чемпионов и в чемпионате Англии. Безусловно, команде будет сложно выиграть все, но даже победа в одном из этих турниров станет успехом.

Конечно, впереди еще большая часть сезона и все может произойти, но многие эксперты именно «Арсенал» называют на данный момент сильнейшей командой Европы.

Статистика для ставок

«Брюгге» проиграл 3 из последних 4 матчей

«Арсенал» выиграл 1 из последних 3 матчей

«Арсенал» забивает на протяжении 19 матчей подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.30, а победа «Брюгге» — в 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.55 и 2.35.

Прогноз: обе команды в последнее время как пропускают, так и забивают, поэтому ждем результативный футбол.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.35.

Прогноз: «Арсенал» на порядок сильнее и должен продолжать свою победную серию в турнире.

Ставка: победа «Арсенала» с форой-1,5 за 1.95.