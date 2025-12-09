«Бенфика» и «Наполи» не выявят победителя?

10 декабря в 6-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Бенфика» и «Наполи». Начало игры — в 23:00 мск.

«Бенфика»

Турнирное положение: «Орлам» текущий розыгрыш Лиги чемпионов дается крайне тяжело — только 3 очка за 5 встреч при разнице мячей 4:8 и 30-я позиция в таблице общего этапа.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неплохо, сыграв в меньшинстве вничью против «Спортинга» в чемпионате Португалии — 1:1.

До того команда обыграла «Насьональ» (2:1) во внутреннем первенстве и переиграла «Аякс» (2:0) в Лиге чемпионов

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бенфика» после того, как ее возглавил Жозе Моуринью пока ни разу не проиграла в чемпионате и кубке Португалии, но испытывала определенные трудности на старте Лиги чемпионов.

Нет сомнений, что хозяева будут стараться изо всех сил навязать «Наполи» непростой матч и вновь обзавестись очками в Лиге чемпионов.

«Наполи»

Турнирное положение: Партенопейцы в Лиге чемпионов выглядят не хорошо и не плохо, находясь после пяти туров общего этапа Лиги чемпионов на 20-м месте, набрав 7 очков при разнице мячей 6:9.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв в последнем туре Серии А «Ювентус» со счетом 2:1.

До того команда обыграла «Кальяри» (1:1, 9:8 по пенальти) в Кубке Италии и оказалась сильнее «Ромы» (1:0) в Серии А.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Наполи» в последних поединках смотрится отлично — на счету подопечных Антонио Конте пять побед в последних пяти встречах.

При всем этом, «партенопейцы» способны показать лучшую игру и на уровне Лиги чемпионов.

Статистика для ставок

«Бенфика» не проигрывает на протяжении пяти последних игр во всех турнирах

«Наполи» не проиграл в последних двух матчах Лиги чемпионов

История личных встреч на стороне «Наполи» — 4 победы против одного поражения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.99 и 1.76.

Прогноз: Обе команды могут и любят отсиживаться в обороне, поэтому и крайне результативного матча от обеих команд ожидать не стоит

Ставка: Тотал меньше 2,5 за 1.76.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке победитель не будет выявлен

Ставка: Ничья за 3.30