В среду, 10 декабря, «Бенфика» примет «Наполи» в рамках 6-го тура Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции
Ход игры
17' Не высокий темп игры.
15' Позиционная атака «Наполи», мяч в середине поля ходит от игрока к игроку.
12' Фредрик Эурснес бил из пределов штрафной «Наполи» на точность, но промахнулся мимо дальнего угла ворот.
11' Классная атака «Бенфики», Франьо Ивановича пяткой вывел Эурснес еа ударную позицию, с близкого расстояния бил нападающий хозяев, успел среагировать вратарь гостей Милинкович-Савич.
10' В размеренном темпе начинается встреча, соперники присматриваются друг к другу.
09' С мячом игроки «Бенфики», пока мяч в середине поля контролируется хозяевами.
08' Позиционная атака «Наполи», но до угроз воротам «Бенфики» дело не дошло.
06' Удар Отаменди головой из пределов штрафной «Наполи», мяч мимо ворот полетел.
05' Мактоминей сбил Амара Дедича, готовится подача в штрафную «Наполи».
04' Повреждение у Судакова, медицинская бригада «Бенфики» приглашена на поле.
03' Жестко встречают друг друга соперники, никто не намерен уступать ни пяди земли.
01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Наполи».
До матча
22:58 Команды появились на поле, скоро матч начнется!
22:50 Матч пройдет на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне, вмещающем 65 647 зрителей.
22:40 Главным судьей матча будет Славко Винчич из Словении.
Стартовые составы команд
«Бенфика»: Трубин, Дедич, Отаменди, Даль, Араужу, Риос, Барренечеа, Баррейро, Судаков, Эурснес, Иванович.
«Наполи»: Милинкович-Савич, Бёкема, Ррахмани, Буонджорно, Ди Лоренцо, Оливера, Мактоминей, Элмас, Нерес, Ланг, Хойлунд.
«Бенфика»
«Орлам» текущий розыгрыш Лиги чемпионов дается крайне тяжело — только 3 очка за 5 встреч при разнице мячей 4:8 и 30-я позиция в таблице общего этапа. Свой предыдущий поединок команда провела неплохо, сыграв в меньшинстве вничью против «Спортинга» в чемпионате Португалии — 1:1. До того команда обыграла «Насьональ» (2:1) во внутреннем первенстве и переиграла «Аякс» (2:0) в Лиге чемпионов.
«Бенфика» после того, как ее возглавил Жозе Моуринью пока ни разу не проиграла в чемпионате и кубке Португалии, но испытывала определенные трудности на старте Лиги чемпионов. Нет сомнений, что хозяева будут стараться изо всех сил навязать «Наполи» непростой матч и вновь обзавестись очками в Лиге чемпионов.
«Наполи»
Партенопейцы в Лиге чемпионов выглядят не хорошо и не плохо, находясь после пяти туров общего этапа Лиги чемпионов на 20-м месте, набрав 7 очков при разнице мячей 6:9. Предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв в последнем туре Серии А «Ювентус» со счетом 2:1. До того команда обыграла «Кальяри» (1:1, 9:8 по пенальти) в Кубке Италии и оказалась сильнее «Ромы» (1:0) в Серии А.
«Наполи» в последних поединках смотрится отлично — на счету подопечных Антонио Конте пять побед в последних пяти встречах. При всем этом, «партенопейцы» способны показать лучшую игру и на уровне Лиги чемпионов.
Личные встречи
За всю историю команды сыграли 5 матчей. В 4 играх победил «Наполи», в 1 матче «Бенфика».
