В среду, 10 декабря, «Бенфика» примет «Наполи» в рамках 6-го тура Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

17' Не высокий темп игры.

15' Позиционная атака «Наполи», мяч в середине поля ходит от игрока к игроку.

12' Фредрик Эурснес бил из пределов штрафной «Наполи» на точность, но промахнулся мимо дальнего угла ворот.

11' Классная атака «Бенфики», Франьо Ивановича пяткой вывел Эурснес еа ударную позицию, с близкого расстояния бил нападающий хозяев, успел среагировать вратарь гостей Милинкович-Савич.

10' В размеренном темпе начинается встреча, соперники присматриваются друг к другу.

09' С мячом игроки «Бенфики», пока мяч в середине поля контролируется хозяевами.

Статистика матча 1 Удары в створ 0 2 Удары мимо 0 64 Владение мячом 36 1 Фолы 5

08' Позиционная атака «Наполи», но до угроз воротам «Бенфики» дело не дошло.

06' Удар Отаменди головой из пределов штрафной «Наполи», мяч мимо ворот полетел.

05' Мактоминей сбил Амара Дедича, готовится подача в штрафную «Наполи».

04' Повреждение у Судакова, медицинская бригада «Бенфики» приглашена на поле.

03' Жестко встречают друг друга соперники, никто не намерен уступать ни пяди земли.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Наполи».

До матча

22:58 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:50 Матч пройдет на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне, вмещающем 65 647 зрителей.

22:40 Главным судьей матча будет Славко Винчич из Словении.

Стартовые составы команд

«Бенфика»: Трубин, Дедич, Отаменди, Даль, Араужу, Риос, Барренечеа, Баррейро, Судаков, Эурснес, Иванович.

«Наполи»: Милинкович-Савич, Бёкема, Ррахмани, Буонджорно, Ди Лоренцо, Оливера, Мактоминей, Элмас, Нерес, Ланг, Хойлунд.

«Бенфика»

«Орлам» текущий розыгрыш Лиги чемпионов дается крайне тяжело — только 3 очка за 5 встреч при разнице мячей 4:8 и 30-я позиция в таблице общего этапа. Свой предыдущий поединок команда провела неплохо, сыграв в меньшинстве вничью против «Спортинга» в чемпионате Португалии — 1:1. До того команда обыграла «Насьональ» (2:1) во внутреннем первенстве и переиграла «Аякс» (2:0) в Лиге чемпионов.

«Бенфика» после того, как ее возглавил Жозе Моуринью пока ни разу не проиграла в чемпионате и кубке Португалии, но испытывала определенные трудности на старте Лиги чемпионов. Нет сомнений, что хозяева будут стараться изо всех сил навязать «Наполи» непростой матч и вновь обзавестись очками в Лиге чемпионов.

«Наполи»

Партенопейцы в Лиге чемпионов выглядят не хорошо и не плохо, находясь после пяти туров общего этапа Лиги чемпионов на 20-м месте, набрав 7 очков при разнице мячей 6:9. Предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв в последнем туре Серии А «Ювентус» со счетом 2:1. До того команда обыграла «Кальяри» (1:1, 9:8 по пенальти) в Кубке Италии и оказалась сильнее «Ромы» (1:0) в Серии А.

«Наполи» в последних поединках смотрится отлично — на счету подопечных Антонио Конте пять побед в последних пяти встречах. При всем этом, «партенопейцы» способны показать лучшую игру и на уровне Лиги чемпионов.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 5 матчей. В 4 играх победил «Наполи», в 1 матче «Бенфика».

