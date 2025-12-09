прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.00

9 декабря в 6-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Тоттенхэм» и «Славия» Прага. Начало игры — в 23:00 мск.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Шпоры» пока не впечатляют. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом «Тоттенхэм» набрал 8 очков в 5 турах главного турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем 2 мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Шпоры» одолели «Брентфорд» (2:0).

До того команда подписала мировую с «Ньюкаслом» (2:2). А вот поединок с «Фулхэмом» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Тоттенхэм» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 13.

Не сыграют: Матис Тель — травмирован.

Состояние команды: «Шпоры» нынче выглядят довольно выгодно. Команда не проигрывает 2 матча кряду.

Причем «Тоттенхэм» традиционно удачно противостоит «орлам». В четырех очных поединках команда победила 3 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Шпоры» мотивированы как можно скорее подтянуться к первой восьмерке.

«Славия» Прага

Турнирное положение: Пражане в Лиге чемпионов выглядят блекло. Команда ныне пребывает на 31 месте турнирной таблицы.

Причем «Славия» Прага в 5 матчах турнира набрал 3 зачётных балла. При этом команда сумела отличиться всего лишь 2 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Пражане переиграли «Теплице» (2:1).

До того команда сумела переиграть «Словацко» (3:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Атлетиком» (0:0).

При этом «Славия» Прага в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Пражане в последних поединках смотрелись симпатично. Команда победила в 2 своих последних матчах.

При этом «Славия» Прага в трех последних матчах пропустила всего 1 мяч. А вот в Лиге чемпионов команда пропустила 8 мячей.

Пражане явно настроены запрыгнуть в топ-24. Вот только проблемы с реализацией пока и близко не решены.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Пражане намерены найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Шпоры» не проигрывают 2 матча кряду

Пражане победили в 2 своих последних поединках

«Славия» Прага в Лиге чемпионов забивает в среднем реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.76 и 2.00.

Прогноз: «Шпоры» явно способны прибавить, и наверняка сразу активно понесутся в атаку.

Номинальные хозяева уж точно поднатореют в плане реализации, да и оборона пражан не блещет надежностью.

Ставка: Победа «Тоттенхэма» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.85