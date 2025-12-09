прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 1.87

9 декабря в матче шестого тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Кайрат» и «Олимпиакос». Начало игры — в 18:30 мск.

«Кайрат»

Турнирное положение: «Кайрат» с одним баллом в активе занимает 35-ю позицию и на пять очков отстает от зоны плей-офф (9-24-е места), а также на один балл уступает нынешнему сопернику.

Команда уже завершила выступления в первенстве Казахстана, по итогам которого стала чемпионом, на два очка опередив своего ближайшего преследователя — «Астану».

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках пятого тура основного этапа Лиги чемпионов клуб на чужом поле потерпел поражение от «Копенгагена» (2:3).

Ранее в поединке предыдущего тура основного этапа Лиги чемпионов алматинский коллектив на чужой арене потерпел поражение от «Интера» с результатом 1:2.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы — Арад, Элдер Сантана и Жуан Паулу, дисквалифицирован — Сатпаев.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Кайрат» ни разу не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.

Такая форма обещает хозяевам не лучшие шансы даже на мировой исход, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Четыре гола команды в Лиге чемпионов текущего сезона забивали разные игроки.

«Олимпиакос»

Турнирное положение: «Олимпиакос» с двумя баллами в активе занимает 33-ю строчку и на четыре очка отстает от зоны плей-офф (9-24-е места), а также на один балл опережает нынешнего соперника.

Команда по итогам 13-ти туров греческого первенства занимает первую позицию с отрывом в пять пунктов от второго в таблице ПАОКа, который провел на один поединок меньше.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 13-го тура национального первенства пирейский клуб на своей арене разгромил ОФИ Крит (3:0).

Перед этим коллектив в четвертом туре Кубка Греции также оказался на высоте, когда теперь уже в чужих стенах одержал крупную победу над «Эллас Сиру» (5:2).

Не сыграют: травмированы — Ангелакис, Кабелла, Густаво Манча, Оньемаечи, Пасхалакис, Рецос, Везу и Языджи, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные внутренние турниры, «Олимпиакос» выиграл.

Это говорит о высоких шансах гостей на выигрыш, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество над соперником в классе.

Аюб Эль-Кааби — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Кайрата» забивали обе команды

в четырех из шести последних матчей «Кайрат» не проиграл

в трех из четырех последних выездных матчей «Олимпиакоса» забивали больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Олимпиакос» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.40, победа «Кайрата» — в 6.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.77 и 2.05.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали обе команды. Так было и в их последнем домашнем поединке.

Последний сценарий был реализован и в трех из четырех последних выездных матчей гостей.

1.87 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Кайрат» — «Олимпиакос» позволит вывести на карту выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: обе команды забьют за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних выездных матчей «Олимпиакоса».

2.35 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Кайрат» — «Олимпиакос» позволит вывести на карту выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.35