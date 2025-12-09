Во вторник, 9 декабря, «Кайрат» примет «Олимпиакос» в рамках 6-го тура Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

18:27 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

18:20 В Астане облачно с прояснениями, сегодня осадков не ожидается. На термометре минус 22.

18:15 Матч пройдет на «Астана-Арене», вмещающей 30 000 зрителей.

18:10 Главным судьей матча будет Хуан Мартинес Мунуэра из Испании.

Стартовые составы команд

«Кайрат»: Анарбеков, Тапалов, Широбоков, Сорокин, Мата, Байбек, Глейзер, Зария, Рикардиньо, Мрынский, Эдмилсон.

«Олимпиакос»: Цолакис, Родиней, Бьянкон, Пирола, Ортега, Эссе, Музакитис, Поденсе, Шикинью, Мартинш, Эль-Кааби.

«Кайрат»

«Кайрат» с одним баллом в активе занимает 35-ю позицию и на пять очков отстает от зоны плей-офф (9-24-е места), а также на один балл уступает нынешнему сопернику. Команда уже завершила выступления в первенстве Казахстана, по итогам которого стала чемпионом, на два очка опередив своего ближайшего преследователя — «Астану». В своей прошлой игре в рамках пятого тура основного этапа Лиги чемпионов клуб на чужом поле потерпел поражение от «Копенгагена» (2:3). Ранее в поединке предыдущего тура основного этапа Лиги чемпионов алматинский коллектив на чужой арене потерпел поражение от «Интера» с результатом 1:2.

В четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Кайрат» ни разу не выиграл при двух поражениях и двух ничьих. Такая форма обещает хозяевам не лучшие шансы даже на мировой исход, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе. Четыре гола команды в Лиге чемпионов текущего сезона забивали разные игроки. Травмированы — Арад, Элдер Сантана и Жуан Паулу, дисквалифицирован — Сатпаев.

«Олимпиакос»

«Олимпиакос» с двумя баллами в активе занимает 33-ю строчку и на четыре очка отстает от зоны плей-офф (9-24-е места), а также на один балл опережает нынешнего соперника. Команда по итогам 13-ти туров греческого первенства занимает первую позицию с отрывом в пять пунктов от второго в таблице ПАОКа, который провел на один поединок меньше. В своей последней игре в рамках 13-го тура национального первенства пирейский клуб на своей арене разгромил ОФИ Крит (3:0). Перед этим коллектив в четвертом туре Кубка Греции также оказался на высоте, когда теперь уже в чужих стенах одержал крупную победу над «Эллас Сиру» (5:2).

В трех последних матчах, которые пришлись на разные внутренние турниры, «Олимпиакос» выиграл. Это говорит о высоких шансах гостей на выигрыш, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество над соперником в классе. Аюб Эль-Кааби — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с двумя голами. Травмированы — Ангелакис, Кабелла, Густаво Манча, Оньемаечи, Пасхалакис, Рецос, Везу и Языджи, дисквалифицированных игроков нет.

