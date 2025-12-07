прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.71

7 декабря в 15-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Гавр» и «Париж». Начало игры — в 19:15 мск.

«Гавр»

Турнирное положение: «Небесные» привычно сражаются за выживание. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Гавр» на 3 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Небесные» уступили «Лиллю» (0:1).

До того команда была бита ПСЖ (0:3). А вот поединок с «Нантом» завершился боевым паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Гавр» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Небесные» нынче не блещут стабильностью результатов. Команда не побеждает 4 матча кряду.

Причем «Гавр» традиционно неудачно противостоит «Парижу». В пяти последних очных поединках команда добыла 4 ничьих при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Небесные» намерены оторваться от опасной зоны.

«Париж»

Турнирное положение: Парижане намерены избежать борьбы за выживание. Команда ныне пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Париж» на 4 зачетных пункта опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Париж» подписал мировую с «Осером» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Маккаби» Тель-Авив (6:0). А вот чуть ранее она не смогла одолеть «Осер» (0:0).

При этом «Париж» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Парижане в последних поединках смотрелись не столь выгодно. Команда не побеждает 3 матча кряду.

При этом «Париж» в среднем пропускает фактически 2 раза за матч. Команда потенциально способна быть в середняках.

Команда уже четыре с половиной года не проигрывает «Гавру». Да и в кадровом плане парижане выглядят вполне-себе выгодно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Парижане намерены зацепиться за заветные баллы.

Статистика для ставок

«Париж» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

Парижане не побеждают 3 матча кряду

«Гавр» уступил в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Париж» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.71. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.81.

Прогноз: «Париж» выглядит предпочтительнее соперника, так что явно будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, к тому же оборона «Гавра» нередко напоминает проходной двор.

Ставка: Победа «Парижа» за 2.71.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00