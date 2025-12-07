7 декабря в 15-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Гавр» и «Париж». Начало игры — в 19:15 мск.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Гавр»

Турнирное положение: «Небесные» привычно сражаются за выживание.  Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Гавр» на 3 очка опережает опасную зону.  А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Небесные» уступили «Лиллю» (0:1).

До того команда была бита ПСЖ (0:3).  А вот поединок с «Нантом» завершился боевым паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу.  В этих поединках «Гавр» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Небесные» нынче не блещут стабильностью результатов.  Команда не побеждает 4 матча кряду.

Причем «Гавр» традиционно неудачно противостоит «Парижу».  В пяти последних очных поединках команда добыла 4 ничьих при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  «Небесные» намерены оторваться от опасной зоны.

«Париж»

Турнирное положение: Парижане намерены избежать борьбы за выживание.  Команда ныне пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Париж» на 4 зачетных пункта опережает опасную зону.  При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно.  «Париж» подписал мировую с «Осером» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Маккаби» Тель-Авив (6:0).  А вот чуть ранее она не смогла одолеть «Осер» (0:0).

При этом «Париж» в 5 своих последних поединках добыла одну победу.  Команда отличилась 7 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Парижане в последних поединках смотрелись не столь выгодно.  Команда не побеждает 3 матча кряду.

При этом «Париж» в среднем пропускает фактически 2 раза за матч.  Команда потенциально способна быть в середняках.

Команда уже четыре с половиной года не проигрывает «Гавру».  Да и в кадровом плане парижане выглядят вполне-себе выгодно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером.  Парижане намерены зацепиться за заветные баллы.

Статистика для ставок

  • «Париж» в среднем пропускает почти 2 гола за матч
  • Парижане не побеждают 3 матча кряду
  • «Гавр» уступил в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Париж» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.71.  Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.81.

Прогноз: «Париж» выглядит предпочтительнее соперника, так что явно будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, к тому же оборона «Гавра» нередко напоминает проходной двор.

2.71П2Ставка на матч #1Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 2.71 на матч «Гавр» — «Париж»  принесёт прибыль 1710₽, общая выплата — 2710₽

Ставка: Победа «Парижа» за 2.71.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.00ТБ 2.5Ставка на матч #2Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 2.00 на матч «Гавр» — «Париж»  позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00