6 декабря в 13-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Вольфсбург» и «Унион». Начало игры — в 17:30 мск.
«Вольфсбург»
Турнирное положение: «Волки» нынче не впечатляют. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.
При этом «Вольфсбург» на 2 очка опережает зону прямого вылета. А вот забивает команда в среднем чаще одного мяча за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Волки» не уступили «Айнтрахту» Фр (1:1).
До того команда проиграла «Байеру» (1:3). Да и поединок с «Вердером» завершился коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну ничью. В этих поединках «Вольфсбург» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.
Не сыграют: Йонас Винд — травмирован.
Состояние команды: «Волки» нынче выглядят бледновато. Команда в среднем пропускает чуть реже 2 мячей за матч.
Причем «Вольфсбург» традиционно сложно противостоит «Униону». В пяти последних очных поединках команда добыла 2 победы при 2 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Волки» намерены как можно скорее оторваться от опасной зоны.
«Унион»
Турнирное положение: Берлинцы в текущем сезоне выглядят посредственно. Команда ныне пребывает на 11 месте турнирной таблицы.
Причем «Унион» намерен побороться за попадание в топ-6. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Унион» уступил «Хайденхайму» (1:2).
До того команда нанесла поражение «Санкт-Паули» (1:0). А вот чуть ранее она не дала себя обыграть «Баварии» (2:2).
При этом «Унион» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Рани Хедира — дисквалифицирован.
Состояние команды: Берлинцы в последних поединках смотрелись не столь выгодно. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.
При этом «Унион» на 7 очков отстает от первой шестерки. Да и в кадровом плане команда выглядит довольно-таки скромно.
Команда все никак не может обрести пресловутую стабильность. Да и голы даются ей достаточно натужно.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Берлинцы твердо намерены зацепиться за заветные баллы.
Статистика для ставок
- «Волки» не побеждают 5 матчей кряду
- Берлинцы в среднем забивают чаще гола за матч
- «Волки» в среднем пропускают почти 2 мяча за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вольфсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.86.
Прогноз: «Волки» намерены оторваться от опасной зоны, и наверняка будут максимально активны в атаке.
Номинальные хозяева явно поднатореют в плане реализации, да и «Унион» не блещет стабильностью результатов.
Ставка: Победа «Вольфсбурга» за 2.14.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.20