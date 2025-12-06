6 декабря в 13-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Вольфсбург» и «Унион». Начало игры — в 17:30 мск.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: «Волки» нынче не впечатляют.  Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Вольфсбург» на 2 очка опережает зону прямого вылета.  А вот забивает команда в среднем чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Волки» не уступили «Айнтрахту» Фр (1:1).

До того команда проиграла «Байеру» (1:3).  Да и поединок с «Вердером» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну ничью.  В этих поединках «Вольфсбург» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: Йонас Винд — травмирован.

Состояние команды: «Волки» нынче выглядят бледновато.  Команда в среднем пропускает чуть реже 2 мячей за матч.

Причем «Вольфсбург» традиционно сложно противостоит «Униону».  В пяти последних очных поединках команда добыла 2 победы при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  «Волки» намерены как можно скорее оторваться от опасной зоны.

«Унион»

Турнирное положение: Берлинцы в текущем сезоне выглядят посредственно.  Команда ныне пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Унион» намерен побороться за попадание в топ-6.  При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Унион» уступил «Хайденхайму» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Санкт-Паули» (1:0).  А вот чуть ранее она не дала себя обыграть «Баварии» (2:2).

При этом «Унион» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории.  Команда отличилась 6 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Рани Хедира — дисквалифицирован.

Состояние команды: Берлинцы в последних поединках смотрелись не столь выгодно.  А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

При этом «Унион» на 7 очков отстает от первой шестерки.  Да и в кадровом плане команда выглядит довольно-таки скромно.

Команда все никак не может обрести пресловутую стабильность.  Да и голы даются ей достаточно натужно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно.  Берлинцы твердо намерены зацепиться за заветные баллы.

Статистика для ставок

  • «Волки» не побеждают 5 матчей кряду
  • Берлинцы в среднем забивают чаще гола за матч
  • «Волки» в среднем пропускают почти 2 мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вольфсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14.  Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.86.

Прогноз: «Волки» намерены оторваться от опасной зоны, и наверняка будут максимально активны в атаке.

Номинальные хозяева явно поднатореют в плане реализации, да и «Унион» не блещет стабильностью результатов.

Ставка: Победа «Вольфсбурга» за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.20