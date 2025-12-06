прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.14

6 декабря в 13-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Вольфсбург» и «Унион». Начало игры — в 17:30 мск.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: «Волки» нынче не впечатляют. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Вольфсбург» на 2 очка опережает зону прямого вылета. А вот забивает команда в среднем чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Волки» не уступили «Айнтрахту» Фр (1:1).

До того команда проиграла «Байеру» (1:3). Да и поединок с «Вердером» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну ничью. В этих поединках «Вольфсбург» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: Йонас Винд — травмирован.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Волки» нынче выглядят бледновато. Команда в среднем пропускает чуть реже 2 мячей за матч.

Причем «Вольфсбург» традиционно сложно противостоит «Униону». В пяти последних очных поединках команда добыла 2 победы при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Волки» намерены как можно скорее оторваться от опасной зоны.

«Унион»

Турнирное положение: Берлинцы в текущем сезоне выглядят посредственно. Команда ныне пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Унион» намерен побороться за попадание в топ-6. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Унион» уступил «Хайденхайму» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Санкт-Паули» (1:0). А вот чуть ранее она не дала себя обыграть «Баварии» (2:2).

При этом «Унион» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Рани Хедира — дисквалифицирован.

Состояние команды: Берлинцы в последних поединках смотрелись не столь выгодно. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

При этом «Унион» на 7 очков отстает от первой шестерки. Да и в кадровом плане команда выглядит довольно-таки скромно.

Команда все никак не может обрести пресловутую стабильность. Да и голы даются ей достаточно натужно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Берлинцы твердо намерены зацепиться за заветные баллы.

Статистика для ставок

«Волки» не побеждают 5 матчей кряду

Берлинцы в среднем забивают чаще гола за матч

«Волки» в среднем пропускают почти 2 мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вольфсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.86.

Прогноз: «Волки» намерены оторваться от опасной зоны, и наверняка будут максимально активны в атаке.

Номинальные хозяева явно поднатореют в плане реализации, да и «Унион» не блещет стабильностью результатов.

2.14 П1 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.14 на матч «Вольфсбург» — «Унион» принесёт прибыль 1140₽, общая выплата — 2140₽

Ставка: Победа «Вольфсбурга» за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

3.20 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч «Вольфсбург» — «Унион» принесёт прибыль 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.20