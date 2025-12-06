прогноз на матч Серии A, ставка за 2.60

6 декабря в 14-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Сассуоло» и «Фиорентина». Начало игры — в 17:00 мск.

«Сассуоло»

Турнирное положение: «Черно-зеленые» ходят в середняках лиги. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Сассуоло» на 7 очков отстает от топ-6. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Черно-зеленые» уступили «Комо» (0:2). До того команда не сумела переиграть «Пизу» (2:2). А вот поединок с «Аталантой» завершился уверенной победой (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Сассуоло» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: Доменико Берарди — травмирован.

Состояние команды: «Черно-зеленые» нынче выглядят не столь уверенно. Команда не побеждала в 2 своих последних поединках.

Причем «Сассуоло» традиционно неудачно противостоит «фиалкам». В пяти последних очных поединках команда добыла 2 победы при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Черно-зеленые» намерены вернуться на победный путь.

«Фиорентина»

Турнирное положение: «Фиалки» нынче осели в зоне вылета. Команда ныне пребывает на 19 месте турнирной таблицы.

Причем «Фиорентина» на 5 очков отстает от спасительной 17 позиции. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фиорентина» уступила «Аталанте» (0:2). До того команда потерпела поражение от АЕКа (0:2). А вот чуть ранее она не дала себя переиграть «Ювентусу» (1:1).

При этом «Фиорентина» в 5 своих последних поединках добыла 2 ничьих. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Робин Госенс — травмирован. Марин Понграчич — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Фиалки» в последних поединках смотрелись крайне бледно. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

При этом «Фиорентина» уступила в 2 своих последних поединках. Команда по своему потенциалу обязана подниматься из опасной зоны.

Команда все никак не может поймать свою игру. Да и лазарет «фиалок» все никак не опустевает, плюс Мойзе Кен пока не блещет результативностью.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Фиалки» намерены как можно скорее поправить свое турнирное положение.

Статистика для ставок

«Фиорентина» уступила в 2 своих последних поединках

«Черно-зеленые» в среднем забивают чаще гола за матч

«Сассуоло» не побеждал в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.83.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.05 и 1.74.

Прогноз: «Фиалкам» отступать уже некуда, так что стоит от них ожидать высокой активности в атаке.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и «черно-зеленые» нынче крайне нестабильны.

Ставка: Победа «Фиорентины» за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05