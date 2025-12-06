6 декабря в матче 15-го тура чемпионата Испании сыграют «Бетис» и «Барселона». Начало встречи — в 20:30 мск.

«Бетис»

Турнирное положение: команда из Севильи в этом сезоне выступает достаточно хорошо и борется за высокие позиции в Примере.

«Бетикос» за 14 матчей смог набрать 24 очка и располагается на пятой строчке в турнирной таблице. За это время севильцы 22 раза поразили ворота соперника и 14 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «белые» победили «Севилью» (2:0) в дерби, но сыграли вничью с «Жиронойй» (1:1) и «Валенсией» (1:1).

Также севильский коллектив обыграл «Лион» (2:0) и «Утрехт» в рамках Лиги Европы, где у команды тоже все хорошо.

Не сыграют: травмированы Иско, Джованни Ло Чельсо, Эктор Бельерин и Софьян Амрабат.

Состояние команды: сейчас у «Бетиса» все прекрасно. Подопечные Мануэля Пеллегрини показывают отличную игру, которая приносит результат. Легко с этой командой не бывает никому и «Барселона» не исключение.

«Бетис» отстает от зоны Лиги чемпионов на семь очков, но большая часть сезона еще впереди. А вот в Лиге Европы у команды не должно быть проблем с выходом в плей-офф.

«Барселона»

Турнирное положение: каталонский коллектив является главным претендентом на чемпионский титул в текущем сезоне испанского чемпионата.

«Блаугранас» смогли набрать 37 зачетных баллов и располагаются на первой строчке в турнирной таблице.

Команда из столицы Каталонии за 15 матчей забила целых 42 (больше всех в лиге) мяча, а пропустила всего 17.

Последние матчи: в прошлых турах «сине-гранатовые» победили «Атлетико» (3:1), «Алавес» (3:1), «Атлетик» (4:0), «Сельту» (4:2) и «Эльче» (3:1).

Лишь до этого каталонцы в выездной встрече проиграли «Реалу» (1:2).

Также команда из Барселоны сыграла вничью с «Брюгге» (3:3) и уступила «Челси» (0:3) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: в стане команды из одноименного города травмированы Френки Де Йонг, Фермин Лопес, Гави и Марк-Андре тер Штеген.

Состояние команды: подопечные Ханса-Дитера Флика борются за победу во всех турнирах, в которых принимают участие. «Барселона» не совсем удачно стартовала в Примере, но победы в последних матчах позволили команде уже даже обогнать «Реал».

В Лиге чемпионов «Барселона», конечно, должна выходить в плей-офф, а там уже будет намного сложнее, но у команды сейчас такие состав и игра, что она точно является одним из фаворитов на победу в самом престижном клубном турнире Европы.

Статистика для ставок

«Бетис» не проигрывает на протяжении 7 матчей

«Барселона» выиграла 5 последних матчей чемпионата Испании

В последнем очном матче «Барселона» и «Бетис» сыграли вничью со счетом 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 4.30, а победа «Бетиса» — в 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.40 и 2.80.

Прогноз: команды играют результативно и должны забить много.

Прогноз: «Барселона» в шикарной форме и вряд ли «Бетис» сможет ее остановить.

