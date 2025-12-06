«Барселона» отправляется на выезд к «Бетису», чтобы укрепить лидерство в Ла Лиге и временно оторваться от мадридского «Реала» на четыре очка. Но встреча с одним из самых ярких и стабильных проектов начала сезона обещает стать для каталонцев одним из самых сложных выездов декабря. Стадион тоже особенный, «Бетис» принимает гостей не на «Бенито Вильямарине», который закрыт на реконструкцию, а «Ла Картухе» — арене, на которой «Барселона» не так давно выигрывала Кубок Испании. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!
Ход матча
45+6' Перерыв! «Барселона» громит «Бетис» после первого тайма, идеальная реализация от команды Флика. Отдыхаем 15 минут!
45+5' Руибаль мощно пробил с линии штрафной – попал в сетку с обратной стороны.
45+3' Барджи пытался вразрез на Торреса отдать передачу, защитник перехватил.
45+1' Кучо головой в падении пробил после навеса с правого фланга – мимо дальнего угла.
45' Добавлено 5 минут.
45' Альтимира пробил из-за штрафной — выше ворот.
44' Вроде бы вернулся защитник «Бетиса» на поле, обошлось.
43' Натан, кажется, получил очень серьёзную травму колена в столкновении с Ферраном. Врачи появились на поле.
42' Ферран пытался проткнуть мяч между ногу Вальесу, кипер спас!
40' ГОООООООООЛ! Разгром от «Барселоны»! Ферран Торрес пробил из-за штрафной, мяч от защитника отскочил в угол ворот Вальеса. 1:4!
39' Рашфорд не догнал мяч на левом фланге.
38' Кунде заработал угловой, пытался обыграть соперника в штрафной.
35' Рашфорд мощно пробил со штрафного и попал в стенку.
34' Ямаль заработал штрафной на половине поля «Бетиса», метров 30 до ворот.
31' ГООООООООООЛ! И третий от «Барсы»! Руни Барджи обработал мяч на линии штрафной, убрал мяч под правую ногу и мощно пробил в ближний угол. 1:3!
29' Ферран не успел к мячу после длинного заброса Бальде, Вальес перехватил.
27' Форнальс зацепил мяч пяткой в борьбе с защитником, но не успел догнать, Гарсия сыграл на выходе.
25' Ножницами через себя пробил Барджи, Бартра выбил мяч на дальней штанге.
24' Кучо выбил мяч в аут на ближней штанге.
23' Рашфорд заработал угловой на левом фланге.
21' Альтимира получил жёлтую карточку.
19' Эз Абде с левого фланга вошёл в штрафную, Кунде отлично сыграл в отборе.
17' У Кунде не получилось пройти по правому флангу, защитник его остановил.
15' Мартин заблокировал передачу Кучо в штрафную.
13' ГООООООООООЛ! И сразу впереди «Барселона»! Барджи обыграл защитника на правом фланге, навесил в штрафную, а Ферран Торрес в падении пробил между ногу вратарю. 1:2, вот такой быстрый камбек!
11' ГОООООООООООЛ! «Барселона» сравняла! Барджи отдал в штрафную на Кунде, тот идеально прострелил в ногу Феррану – и тот замкнул атаку ударом в ближний угол. 1:1!
10' Рашфорд с левой пробил с линии штрафной, Вальес на месте.
09' Угловой заработала «Барселона».
08' Рока влетел в бедро Бальде на фланге, не сразу смог подняться защитник «Барсы».
06' ГООООООООЛ! Впереди «Бетис»! Форнальс бил из штрафной, а мяч отскочил прямо к Антони, который оказался перед вратарём и пробил в правый верхний угол! 1:0!
05' В офсайде оказался Рашфорд, Бальде пробрасывал мяч вперёд на партнёра.
03' Мартин жёстко встретил соперника в центре поля, но в мяч сыграл.
01' «Барселона» начинает с центра, поехали!
До матча
20:25 В Севилье отличная погода для большого футбола – около 15 градусов, без осадков и ветра.
20:15 Судейская бригада матча: главный арбитр – Франсиско Хосе Эрнандес, ассистенты: Иван Массо и Абрахам Перес, ВАР – Хавьер Иглесиас, АВАР – Хесус Хиль, четвёртый арбитр — Абрахам Домингес.
19:50 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:
«Реал Бетис»: Вальес, Альтимира, Натан, Антони, Бартра, Гомес, Кучо, Рока, Руибаль, Форнальс, Эз Абде.
«Барселона»: Гарсия Ж., Мартин, Бальде, Барджи, Гарсия Э., Кубарси, Кунде, Ямаль, Педри, Рашфорд, Торрес.
«Реал Бетис»
Команда Мануэля Пеллегрини подходит к матчу в отличном состоянии. Во всех турнирах «Бетис» не проигрывает уже восемь матчей подряд, а шесть из них завершились победами. В прошлом туре Ла Лиги андалусийцы уверенно выиграли севильское дерби у «Севильи» (2:0), а в середине недели без лишнего напряжения прошли «Торрент» в Кубке Испании (4:1).
В чемпионате команда занимает пятое место, набрав 24 очка в 14 турах. «Бетис» играет в динамичный футбол с высоким прессингом, резкими переходами и скоростью на флангах. Антони, который пропускал дерби из-за дисквалификации, возвращается в состав, а Эз Абде готов снова выйти слева. Форнальс проводит лучший сезон со времён «Вильярреала», а Марк Бартра остаётся опорной фигурой в обороне.
При этом домашние матчи на временной арене складываются неровно, оба поражения в сезоне команда потерпела именно на «Ла Картухе» — от «Атлетика» и «Атлетико». Но в целом «Бетис» производит впечатление собранной, сбалансированной и уверенной в себе команды, способной бороться за место в Лиге чемпионов.
«Барселона»
Подопечные Ханси Флика провели один из лучших матчей сезона против «Атлетико» — 3:1, с качественным контролем, дистанционным давлением, агрессивным отбором и быстро организованными атаками. Эта победа стала для каталонцев пятой подряд в Ла Лиге.
«Барса» лидирует в чемпионате, опережая «Реал» на одно очко и стремясь сохранить отрыв до зимней паузы. Однако гостевые матчи остаются зоной риска: оба поражения каталонцев пришлись на выезды, а в последних пяти матчах на чужом поле команда выиграла только один. Флик получает важное усиление — Френки де Йонг вернулся после болезни, Фермин Лопес восстановился от мышечной травмы. Но кадровые проблемы остаются серьёзными, игру снова пропустят Тер Стеген, Гави, Дани Ольмо и Рональд Араухо.
Педри, судя по всему, сыграет ближе к зоне десятки, где его тонкость и контроль могут стать ключевым инструментом против плотного прессинга «Бетиса». Основная тройка атаки, вероятно, останется прежней: Ламин Ямаль, Левандовский и Рафинья.
История встреч
У «Бетиса» давний и неприятный для клубных болельщиков факт — команда не обыгрывала «Барселону» дома в Ла Лиге с марта 2008 года. С тех пор прошло 14 матчей, 10 побед каталонцев и 4 ничьи. В целом «Барселона» не проигрывает «Бетису» уже девять встреч подряд. Прошлый сезон в Ла Лиге принёс два результативных ничейных матча — 2:2 в Севилье и 1:1 в Каталонии. А в январе между этими матчами каталонцы разгромили «Бетис» 5:1 в Кубке Испании.
