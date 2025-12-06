«Атлетико» реабилитируется за поражение от «Барселоны»?

прогноз на матч испанской Ла Лиги, ставка за 2.17

6 декабря в матче 15-го тура чемпионата Испании сыграют «Атлетик» и «Атлетико». Начало встречи — в 23:00 мск.

«Атлетик»

Турнирное положение: команда из Бильбао, как и всегда, является крепким середняком испанского чемпионата, который борется за топ-5.

Сейчас в активе «красно-белых» 20 баллов и восьмое место в турнирной таблице Примеры. За 14 матчей «львы» имеют следующую разницу забитых и пропущенных мячей — 14:17.

Последние матчи: в прошлых турах «баски» выиграли у «Леванте» (2:0), но проиграли «Барселоне» (0:4).

Также «Атлетик» уступил «Ньюкаслу» (0:2) и сыграл вничью со «Славией» (0:0) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: в лазарете Иньяки Уильямс, Мароан Саннади, Бенат Прадос и Роберт Наварро.

Состояние команды: подопечные Эрнесто Вальверде навязывают борьбу всем командам и легко и ними не бывает никому. Коллектив из Бильбао является неуступчивым и боевым, поэтому он точно еще навяжет борьбу за топ-4, как и в прошлом сезоне.

В Лиге чемпионов дела у «Атлетика» пока что идут не лучшим образом. Команда идет лишь 27-й и не входит в число команд, которые попадают в плей-офф.

«Атлетико»

Турнирное положение: мадридцы же стараются бороться за чемпионский титул, но отставание уже является приличным.

У «матрасников» в настоящий момент 31 очко и четвертая строчка в турнирной таблице.

В стартовых 15 матчах команда из Мадрида смогла 28 раз поразить ворота соперника и 14 раз пропустил в свои.

Последние матчи: среди недели «индейцы» проиграли «Барселоне» (1:3), а до этого победили «Овьедо» (2:0), «Хетафе» (1:0), «Леванте» (3:1), «Севилью» (3:0), «Бетис» (2:0) и «Осасуну» (1:0).

Также мадридский коллектив уступил «Арсеналу» (0:4), но выиграл у «Юниона» (3:1) и «Интера» (2:1) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: в лазарете Робин Ле Норман и Маркос Льоренте.

Состояние команды: подопечные Диего Симеоне всегда являются боевитыми и почти всегда борются за топ-3. Конечно, «Атлетико» крайне сложно бороться с «Барселоной» и «Реалом» за чемпионство, но «свое» третье место команде взять по силам.

В Лиге чемпионов «Атлетико» обязан выходить в плей-офф, а далее уже будет крайне сложно. В любом случае, мадридская команда никогда не сдается и борется до последнего, поэтому вполне может рассчитывать на удачное выступление.

Статистика для ставок

«Атлетико» проиграл только 1 из последних 8 матчей

«Атлетико» забивает на протяжении 8 матчей

В последнем очном матче «Атлетико» победил «Атлетик» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.17. Ничья оценена в 3.30, а победа «Атлетика» — в 3.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.20 и 1.65.

Прогноз: «Атлетико» в последнее время выглядит предпочтительнее и должен побеждать.

Ставка: победа «Атлетико» за 2.17.

Прогноз: в последнее время матчи «Атлетико» получаются результативными, поэтому и этот может стать не исключением.

Ставка: тотал больше 2,5 за 2.20.