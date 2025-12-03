Барселона снова начала тревожно, но вовремя включилась и на характере выиграла важнейший матч в гонке за титул. Пропустив от Алекса Баэны, команда Ханси Флика не развалилась, а Рафинья, Дани Ольмо и Ферран Торрес оформили камбек. Чемпионы увеличили отрыв на вершине таблицы и одновременно сбили ход «Атлетико», у которого в Ла Лиге была серия из тринадцати матчей без поражений.

Результат матча Барселона Барселона 3:1 Атлетико Мадрид 0:1 Алекс Баэна 19' 1:1 Рафаэл Диас 26' 2:1 Даниэль Ольмо 65' 3:1 Ферран Торрес 90+6' Барселона: Жоан Гарсия, Жюль Кунде, Пау Кубарси, Жерар Мартин, Алекс Бальде, Эрик Гарсия, Даниэль Ольмо ( Ферран Торрес 67' ), Педри ( Марк Касадо 74' ), Ламин Ямаль ( Андреас Кристенсен 88' ), Рафаэл Диас ( Педро Фернандес 74' ), Роберт Левандовски ( Маркус Рашфорд 67' ) Атлетико: Ян Облак, Давид Ганцко, Клеман Лангле, Науэль Молина, Алекс Баэна ( Тьяго Альмада 62' ), Пабло Барриос, Джонни Кардозо ( Коке 14' ), Хулиан Альварес, Николас Гонсалес ( Конор Галлахер 46' ), Джулиано Симеоне ( Александр Сёрлот 62' ), Хосе Хименес Жёлтые карточки: Жерар Мартин 45+2' — Алекс Баэна 41'

Статистика матча 6 Удары в створ 2 9 Удары мимо 4 58 Владение мячом 42 5 Угловые удары 4 1 Офсайды 4 12 Фолы 9

И на фоне 0:3 на «Стэмфорд Бридж» неделей раньше, и с учётом кадровой ситуации старт матча у «Барсы» получился нервным. Без Араухо (взял паузу по личным причинам), без Френки де Йонга и с ещё не набравшими форму лидерами команда Флика снова выстроилась очень высоко — и закономерно получила за это.

На 19-й минуте Науэль Молина длинной передачей вскрыл зону за спиной Жерара Мартина, Баэна выскочил один на один и хладнокровно пробил мимо Жоана Гарсии. Сначала казалось, что спасёт офсайд, сам Баэна даже не спешил праздновать. Но ВАР быстро всё проверил и подтвердил, что линия выдержана идеально, а гол надо засчитывать. Снова «Барса» пропускает первой и снова делает это из-за особенностей своего стиля. Но болельщикам на обновлённом «Камп Ноу» не пришлось долго погружаться в деструктивные мысли.

Игроки «Атлетико» празднуют гол globallookpress.com

Каталонцы быстро перезапустили игру

Ответ «Барселоны» получился ровно таким, каким хочет его видеть Ханси Флик. Всю неделю в Каталонии ждали именно этого — признаков, что команда умеет реагировать, а не проваливаться под давлением.

Через семь минут после пропущенного всё решил один проблеск гениальности Педри. Его фирменный разрезающий пас вскрыл центр обороны «Атлетико», Рафинья вывалился на Облака, мягко обошёл кипера и покатил в пустые. Гол не только важен, но и даёт надежду на то, что в состав «Барсы» вернулась рабочая связка, которая меняет ход больших матчей.

Рафинья globallookpress.com

После этого хозяева перехватили инициативу. Логичным продолжением стал пенальти, который заработал Олмо, но Роберт Левандовский превратил голевой момент в мем. Долго готовился, что-то расчищал на 11-метровой отметке, взял фирменный разбег — и отправил мяч заметно выше перекладины. Поляк мог реабилитироваться уже через пару минут, но Облак выдал, возможно, сейв тура, вытащив удар Роберта головой из самого угла. Во втором тайме рисунок почти не изменился. «Барса» дольше держала мяч, «Атлетико» ловил атаки в переходах. Ламин Ямаль создал для Рафиньи момент, который тот обязан был забивать, но бразилец пробил мимо. У гостей в ответ Жулиано Симеоне сорвал идеальную контратаку — не сумел толком пробить, когда оказался «наконечником» в штрафной.

Роберт Левандовский globallookpress.com

А судьба матча решилась на 65-й минуте. Левандовский, борясь в штрафной, всё-таки протолкнул мяч дальше, он отскочил к Ольмо — и тот аккуратно уложил низом в дальний угол. 2:1, и в тот момент показалось, что «Барселона» наконец-то контролирует матч. Но цена важнейшего гола оказалась высокой. Приземляясь после удара, Ольмо неловко воткнулся плечом в газон и тут же попросил замену. На поле появился Рашфорд, а «Камп Ноу» замолчал на несколько секунд — слишком часто в этом сезоне «Барса» теряет ключевых игроков именно тогда, когда кажется, что всё налаживается.

Дани Ольмо уходит с поля globallookpress.com

«Атлетико» не хватало холодной головы

При всём преимуществе «Барселоны» у команды Диего Симеоне были моменты, чтобы вернуться в игру. Самый жирный — у Тиаго Альмады. Он прошёл через штрафную, убрал и защитников, и вратаря, но с идеальной позиции (уже в пустые ворота бил!) умудрился пробить мимо. Чуть раньше можно было наказать за ошибку Алехандро Бальде, но тогда за нарушение пришлось ловить «горчичник» Жерару Мартину.

Момент Тиаго Альмады globallookpress.com

В концовке Флик наконец-то ушёл от экстремально высокой линии. Снял Ямаля, выпустил Кристенсена и сдвинул Касадо выше в центр. «Барса» стала играть проще, прямолинейнее, но и дисциплинированнее.

И уже в компенсированное время этот подход добил «Атлетико». Бальде в стиле Жорди Альбы убежал по левому флангу, отдал низом на линию штрафной, а Ферран Торрес спокойно принял и пробил мимо Облака. 3:1, вместо нервной развязки «Барса» получила уверенную, взрослую победу и не стала себе ничего усложнять.

Ферран Торрес празднует гол globallookpress.com

Что значит этот матч для гонки за титул

У «Атлетико» первое поражение в Примере с августа. Симеоне легко расправился с «Реалом», но более хитрая «Барселона» всё-таки указала его команде на слабости. Да, «Атлетико» откатился на четвёртое место и отстал от «Барсы» на шесть очков, но главные этапы чемпионской гонки ещё впереди — главное, чтобы Диего Симеоне сделал правильные выводы.

Календарь и таблица испанской Примеры

А «Барселона» набирает 37 очков, отрываясь от «Реала» на четыре перед выездом мадридцев в Бильбао. Трудно сейчас говорить о каком-то запасе, но точно важно психологическое ощущение лидерства. Матч против «Атлетико» получился едва ли не самым цельным с момента назначения Ханси Флика. И по структуре в центре, и по прессингу, и по реакции на пропущенный гол.