В субботу, 6 декабря, «Атлетик» примет на своем поле мадридский «Атлетико» в рамках 15-го тура испанской Примеры. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

31' Науэль Молина («Атлетико») толкает в спину Эмерика Лапорта («Атлетик») и тот получает травму — ему требуется замена.

29' Конор Галлахер («Атлетико») получил мяч на правой бровке, но упустил его за лицевую линию.

28' Эмерик Лапорт («Атлетик») сыграл грубо против Джулиано Симеоне («Атлетико») и получает желтую карточку!

26' Ян Облак («Атлетико») вышел из ворот и прервал передачу во вратарскую от соперников.

25' Иньиго Руис («Атлетик») выполнил длинную диагональ, но передача оказалась безадресной.

23' С правой закручивал в дальний угол Нико Уильямс («Атлетик»), однако мяч пролетел рядом со стойкой.

Статистика матча 0 Удары в створ 1 5 Удары мимо 0 48 Владение мячом 52 3 Угловые удары 2 5 Фолы 4

21' Хитрый удар Нико Уильямса («Атлетик») с острого угла за шиворот вратарю, но Ян Облак («Атлетико») достал этот мяч и перевел на угловой.

20' Иньиго Руис («Атлетик») не успел за мячом и зарядил по ноге сопернику, за что и получил желтую карточку.

20' Нико Гонсалеc («Атлетико») хромает, ему нужна медицинская помощи. Или сам сможет расходиться.. . Скоро узнаем.

18' Унай Симон («Атлетик») вытащил сумасшедший мяч после удара Тьяго Альмада («Атлетико») с линии вратарской.

17' Нико Уильямс («Атлетик») мощно пробил с угла штрафной — мяч полетел выше перекладины!

16' Ойан Сансет («Атлетик») пошел на двоих защитников в штрафной гостей, но его вытеснили к бровке.

14' Микель Хаурехисар («Атлетик») ударил по ногам Джулиано Симеоне («Атлетико») и также увидел горчичник!

12' Конор Галлахер («Атлетико») не по правилам подкатился под Ойана Сансета («Атлетик») и получил желтую карточку.

11' Хесус Аресо («Атлетик») прострелил справа на 11-метровую отметку, там Горка Гурусета («Атлетик») пробил слета, но не попал в створ ворот.

09' Науэль Молина («Атлетико») рухнул на газон с криками после столкновения с Хесусом Аресо («Атлетик»), но судья фол не зафиксировал.

08' Ян Облак («Атлетико») сильно выбивает мяч на половину поля соперника, мяч прилетел точно на ногу Джулиано Симеоне («Атлетико»).

06' Конор Галлахер («Атлетико») потерял мяч в центре поля. Микель Хаурехисар («Атлетик») через правый фланг начал атаку своей команды.

04' Горка Гурусета («Атлетик») ударил ногой Пабло Барриос («Атлетико»), стандарт быстро разыграли гости.

03' Ойан Сансет («Атлетик») едва не дотянулся до мяча после великолепного навеса с фланга — мяч в руках Яна Облака («Атлетико»).

02' Хулиан Альварес («Атлетико») подал с углового в штрафную, защитники вынесли мяч в аут.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Атлетик» — «Атлетико» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

22:58 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Сан Мамес». Игра вот-вот начнется!

22:55 Сегодня в Бильбао облачно, во время матча температура будет около +10℃.

22:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

22:45 Главным арбитром встречи назначен Алехандро Муньис Руис.

22:40 Сегодняшний матч пройдет в Бильбао на стадионе «Сан Мамес», который вмещает 53 331 зрителей.

22:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура испанской Примеры между «Атлетик» — «Атлетико». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Атлетик»: Унай Симон, Аресо Хесус, Паредес Айтор, Лапорт Эмерик, Берчиче Юри, Руис Иньиго, Хаурехисар Микель, Беренгер Алекс, Сансет Ойан, Уильямс Нико, Гурусета Горка.

«Атлетико»: Облак Ян, Молина Науэль, Пубиль Марк, Лангле Клеман, Ганцко Давид, Симеоне Джулиано, Галлахер Конор, Барриос Пабло, Гонсалеc Нико, Альмада Тьяго, Альварес Хулиан.

«Атлетик»

«Атлетик» является крепким середняком Примеры, но такое не устраивает клуб из Бильбао — фанаты явно видят его в группе лидеров или, как минимум, в еврокубковой зоне. В данный момент «Атлетик» занимает только 8-ю строчку в турнирной таблице, отставая от еврокубковой зоны на два очка.

В последнее время «Атлетик» чередует победные матчи с поражениями. После великолепной сухой выездной виктории над «Леванте», клуб из Бильбао проиграл дома мадридскому «Реалу» со счетом 0:3.

«Атлетико»

«Атлетико» рвется в тройку лидеров, но от заветной медальной зоны команду отделяет 4 очка, а от лидера турнирной таблицы («Барселоны) 9, правдо есть матч в запасе. В 15-ти предыдущих встречах "матрасники" набрали 31 балл, разница забитых и пропущенных мячей — 28:14.

Недавно у "Атлетико" была победная серия из семи матчей в разных турнирах и она прервалась в последнем туре испанской Примеры, когда "матрасники" на выезде уступили "Барселоне" со счетом 1:3.

Личные встречи

В последние полтора года в противостоянии этих соперников доминирует мадридский клуб — он выиграл три матча подряд. Предыдущая очная дуэль состоялась в марте нынешнего года, там на своем поле "Атлетико" выиграл со счетом 1:0.

