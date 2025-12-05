«Майнц» и «Боруссия» М не выявят победителя?

прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.12

5 декабря в 13-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Майнц» и «Боруссия» М. Начало игры — в 22:30 мск.

«Майнц»

Турнирное положение: «Майнц» в текущем сезоне занимает 18-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 6 очков за двенадцать встреч, и имеет отрицательную разницу мячей 11:23.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, потерпев разгромное поражение от «Фрайбурга» в Бундеслиге — 0:4.

До того команда проиграла «Университате» (0:1) в Лиге конференций и сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (1:1).

Не сыграют: травмированных нет

Состояние команды: «Майнц» не впечатляет по ходу текущего сезона и заслуженно борется за выживание.

Команде Бо Хенриксена тяжело дается игра на несколько фронтов, что крайне негативно сказывается на результатах «карнавальников».

«Боруссия» М

Турнирное положение: «Боруссия» в текущем сезоне занимает 12-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 13 очков за 12 встреч, и имеет негативную разницу мячей 16:19.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неплохо, сыграв на своем поле вничью с «РБ Лейпцигом» — 0:0.

До того команда обыграла «Хайденхайм» (3:0) и «Кельн» (3:1).

Не сыграют: травмированных нет

Состояние команды: «Боруссия» после увольнения Сеоане медленно, но верно возвращалась на победные рельсы.

«Жеребцы» пока что далековато располагаются от зоны еврокубков, но при всем этом продолжают свой путь в Кубке Германии и находится в относительно безопасном положении от зоны вылета.

Статистика для ставок

«Майнц» ни разу не выиграл в четырех последних играх

«Боруссия» М не проигрывает в шести последних встречах

«Боруссия» М не обыгрывала «Майнц» с 2020-го года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.50, а победа «Боруссии» М — в 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.66 и 2.12.

Прогноз: «Боруссия» является одним из удобных соперников для «Майнца», но вряд ли стоит ожидать результативной игры.

Ставка: Тотал меньше 2,5 за 2.12.

Прогноз: Более рискованный прогноз, при котором ни одна из команд не достигнет успеха

Ставка: Ничья за 3.50