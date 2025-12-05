прогноз на матч Чемпионшипа, ставка за 1.90

5 декабря в 19-м туре первого дивизиона Англии по футболу сыграют «Халл Сити» и «Мидлсбро». Начало игры — в 23:30 мск.

«Халл Сити»

Турнирное положение: «Халл Сити» в текущем сезоне занимает 8-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 28 очков за восемнадцать встреч, и имеет равную разницу мячей 30:30.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв в гостях «Сток Сити» — 1:2.

До того команда проиграла «Ипсвичу» (0:2) и «КПР» (2:3).

Не сыграют: травмированных нет

Состояние команды: «Халл Сити» выступает неплохо, находясь всего в одном балле от зоны плей-офф.

«Тигры» в ноябре не отличались особой стабильностью, выиграв и проиграв по три встречи.

«Мидлсбро»

Турнирное положение: «Мидлсбро» в текущем сезоне занимает 2-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 33 очков за 18 встреч, и имеет негативную разницу мячей 24:19.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв на своем поле «Дерби Каунти» — 2:1.

До того команда проиграла «Ковентри Сити» (2:4) и сыграла вничью с «Оксфордом Сити» (1:1).

Не сыграют: травмированных нет

Состояние команды: «Мидлсбро» в текущем сезоне вполне может рассчитывать на выход в АПЛ.

«Боро» имеет не самую лучшую атаку, но обладает одной из самых крепких оборон в Чемпионшипе, уступающей только «Ковентри» и «Сток Сити».

Статистика для ставок

«Халл» неизменно пропускал в пяти последних играх

«Мидлсбро» уступил в гостях только дважды

Последний матч между командами завершился победой «Боро» в гостях со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мидлсбро» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.40, а победа «Халла» — в 3.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.84 и 1.90.

Прогноз: Результативные матчи с участием «Боро» в текущем сезоне являются редкостью и матч против «Халла» не станет исключением

Ставка: Тотал меньше 2,5 за 1.90.

Прогноз: Более рискованный прогноз, при котором «Мидлсбро» одержит минимальную победу

Ставка: Победа «Мидлсбро» со счетом 1:0 за 7.80