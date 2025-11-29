29 ноября в 14-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Барселона» и «Алавес». Начало встречи — 18:15 мск.
«Барселона»
Турнирное положение: сейчас «Барселона» идет второй в таблице Примеры с 31 очком.
Последние матчи: в 13-м туре чемпионата Испании «Барселона» легко разгромила на своем поле «Атлетик» из Бильбао (4:0). Уже к перерыву каталонцы забили два мяча после точных ударов Левандовского и Феррана Торреса. Во втором тайме Торрес оформил дубль, еще один мяч у Фермина Лопеса.
В Лиге чемпионов в гостях команда Ханса-Дитера Флика уступила «Челси» (0:3), а ранее в Примере была обыграна «Сельта» (4:2).
Не сыграют: травмированы — Гави (п), Педри (п), тер Стеген (в).
Состояние команды: матч против «Атлетика» был первым на «Камп Ноу» после масштабной реконструкции, и «Барселона» порадовала своих болельщиков ярким футболом. На неделе случилось разгромное поражение в ЛЧ от «Челси», но там сопернику помогло удаление.
«Алавес»
Турнирное положение: пока «Алавес» после 13 матчей занимает 14-ю строчку в таблице Примеры с 15 очками.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Последние матчи: домашняя встреча против «Сельты» (0:1) не очень получилась удачной для «Алавеса». Команда смотрелась гораздо хуже своего соперника и по делу проиграла, пропустив с пенальти во втором тайме.
До этого было гостевое поражение от «Жироны» (0:1) и победа дома над «Эспаньолом» (2:1).
Не сыграют: травмированы — Калебе (п), Фран Гарсес (з), под вопросом участие Тони Мартинеса (н).
Состояние команды: к игре с «Барселоной» дружина Эдуардо Куде подходит серией из двух поражений подряд, но при этом аргентинский специалист вряд изменит своей манере игры с высоким прессингом и активным отбором мяча, пусть с каталонцами из-за этого и могут возникнуть проблемы.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне «Барселона» выиграла обе встречи (3:0, 1:0)
- В позапрошлом сезоне также игры остались за каталонцами (2:1, 3:1)
- Годом ранее «Алавес» сыграл в гостях вничью (1:1), а дома уступил (0:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Барселоны» дают 1,21, а на «Алавес» — 14,5, ничью букмекеры оценивают в 7,40.
Тотал меньше 3,5 идет за 1,87, а тотал больше 3,5 можно взять за 1,95.
Прогноз: после прихода Куде на пост главного тренера «Алавеса» по ходу прошлого сезона команда перестроилась на более атакующий лад и редко изменяет себе даже в играх с заведомыми фаворитами. «Барселоне» надо будет реабилитироваться за поражение с «Челси», поэтому команда тоже не будет играть спустя рукава.
Основная ставка: тотал больше 3,5 за 1,96.
Прогноз: также можно попробовать гораздо более рисковый вариант.
Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 4,5 за 3,90.