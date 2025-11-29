На «Камп Ноу» будет много голов

29 ноября в 14-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Барселона» и «Алавес». Начало встречи — 18:15 мск.

«Барселона»

Турнирное положение: сейчас «Барселона» идет второй в таблице Примеры с 31 очком.

Последние матчи: в 13-м туре чемпионата Испании «Барселона» легко разгромила на своем поле «Атлетик» из Бильбао (4:0). Уже к перерыву каталонцы забили два мяча после точных ударов Левандовского и Феррана Торреса. Во втором тайме Торрес оформил дубль, еще один мяч у Фермина Лопеса.

В Лиге чемпионов в гостях команда Ханса-Дитера Флика уступила «Челси» (0:3), а ранее в Примере была обыграна «Сельта» (4:2).

Не сыграют: травмированы — Гави (п), Педри (п), тер Стеген (в).

Состояние команды: матч против «Атлетика» был первым на «Камп Ноу» после масштабной реконструкции, и «Барселона» порадовала своих болельщиков ярким футболом. На неделе случилось разгромное поражение в ЛЧ от «Челси», но там сопернику помогло удаление.

«Алавес»

Турнирное положение: пока «Алавес» после 13 матчей занимает 14-ю строчку в таблице Примеры с 15 очками.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Последние матчи: домашняя встреча против «Сельты» (0:1) не очень получилась удачной для «Алавеса». Команда смотрелась гораздо хуже своего соперника и по делу проиграла, пропустив с пенальти во втором тайме.

До этого было гостевое поражение от «Жироны» (0:1) и победа дома над «Эспаньолом» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Калебе (п), Фран Гарсес (з), под вопросом участие Тони Мартинеса (н).

Состояние команды: к игре с «Барселоной» дружина Эдуардо Куде подходит серией из двух поражений подряд, но при этом аргентинский специалист вряд изменит своей манере игры с высоким прессингом и активным отбором мяча, пусть с каталонцами из-за этого и могут возникнуть проблемы.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Барселона» выиграла обе встречи (3:0, 1:0)

В позапрошлом сезоне также игры остались за каталонцами (2:1, 3:1)

Годом ранее «Алавес» сыграл в гостях вничью (1:1), а дома уступил (0:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Барселоны» дают 1,21, а на «Алавес» — 14,5, ничью букмекеры оценивают в 7,40.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,87, а тотал больше 3,5 можно взять за 1,95.

Прогноз: после прихода Куде на пост главного тренера «Алавеса» по ходу прошлого сезона команда перестроилась на более атакующий лад и редко изменяет себе даже в играх с заведомыми фаворитами. «Барселоне» надо будет реабилитироваться за поражение с «Челси», поэтому команда тоже не будет играть спустя рукава.

1.96 Тотал больше 3,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч «Барселона» — «Алавес» принесёт чистый выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Основная ставка: тотал больше 3,5 за 1,96.

Прогноз: также можно попробовать гораздо более рисковый вариант.

3.90 Обе забьют + ТБ 4,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.90 на матч «Барселона» — «Алавес» принесёт прибыль 2900₽, общая выплата — 3900₽

Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 4,5 за 3,90.