«Барселона» подходит к матчу 14-го тура в роли претендента на лидерство и с ощущением, что гонка за титул снова ожила. Команда Ханси Флика пережила сложную осеннюю часть сезона, но к концу ноября набрала мощный ход: уверенные победы в Ла Лиге, возвращение на «Камп Ноу» и безошибочный футбол в атаке поднимают «сине-гранатовых» на прежний темп. Домашняя серия каталонцев выглядит безупречной — шесть побед из шести, двадцать забитых мячей и лишь три пропущенных. У «Алавеса» — совсем другие декорации. Команда Коудета остановилась после бодрого старта и снова оказалась возле нижней части таблицы. Выездные матчи остаются слабым звеном: всего два забитых гола и три поражения подряд без единого взятия ворот. Баски уходят в глубокую оборону, но перестроиться после пропущенного мяча им особенно трудно — и впереди у них самый тяжёлый календарь сезона

17:50 Матч пройдёт в городе Барселона (Каталония, Испания), на стадионе «Спотифай Камп Ноу», вместимость арены — 99354 зрителей.

Стартовые составы команд

Барселона: Жоан Гарсия, Пау Кубарси, Алекс Бальде, Эрик Гарсия, Херард Мартин, Ламин Ямаль, Дани Ольмо, Рафинья, Марк Касадо, Марк Берналь, Роберт Левандовски.

Алавес: Антонио Сивера, Хонни Отто, Науэль Тенаглия, Хон Пачеко, Виктор Парада, Антонио Бланко, Денис Суарес, Калебе Гонсалвеш, Пабло Ибаньес, Лукас Бое, Абдеррахман Реббах.

Барселона

«Барселона» подходит к матчу в яркой атакующей форме. Между международными паузами команда Ханси Флика провела шесть встреч и выдала мощный отрезок: разгромила «Олимпиакос» 6:1 в Лиге чемпионов, увезла результативную ничью 3:3 из Брюгге, а в Примере взяла четыре победы в пяти матчах, включая важное дерби с «Жироной» (2:1). После паузы «Барса» так же уверенно вернулась в ритм — на «Камп Ноу», был разгромлен «Атлетик» 4:0, хотя выезд к «Челси» закончился болезненным поражением 0:3.

Каталонцы входят в 14-й тур Ла Лиги на втором месте (31 балл), уступая «Реалу» всего очко. На домашнем стадионе команда идеальна: шесть побед в шести матчах и разница голов 20:3. Вернулся Жоан Гарсия, что добавило спокойствия обороне, но лазарет остаётся ощутимым — вне игры Гави, Педри и Тер Штеген. При этом атакующая линия сейчас на взлёте: 11 голов в трёх последних турах Примеры и высокая интенсивность игры в финальной трети.

Алавес

«Алавес» вступает в встречу с серьёзным спадом. После уверенного старта команда Эдуардо Коудета заметно просела: в пяти матчах Примеры добыта всего одна победа, а атака практически остановилась — лишь два забитых мяча за весь период. Даже крупная кубковая победа 7:0 над «Депортиво Гетчо» мало что говорит о реальной форме — уровень соперника был слишком слабым.

В чемпионате «Алавес» сейчас идёт 14-м, набрав 15 очков. Отрыв от зоны вылета минимален, а впереди сгрудились сразу пять команд выше на расстоянии одного балла. После паузы баски уступили дома «Сельте» 0:1 в крайне вязком матче с 36 фолами и минимумом опасных моментов. У команды продолжаются кадровые сложности: под вопросом Мартинес, дисквалифицирован Гарсес, травмирован Калебе.

На выезде ситуация ещё хуже: за шесть гостевых матчей — лишь одна победа и всего два забитых мяча. «Алавес» глубоко садится в оборону, редко переходит в атаку и почти не способен переломить игру после пропущенного мяча. Поэтому три последних гостевых встречи завершились одинаковым поражением 0:1.

Личные встречи

Между собой команды провели 49 официальных матчей, и подавляющее большинство из них осталось за «Барселоной»: каталонцы выиграли 35 раз, семь встреч завершились вничью, и только в семи случаях победу брал «Алавес». Общая разница мячей тоже говорит сама за себя — 125:40 в пользу «блауграны». Если смотреть исключительно игры на поле «Барсы», картина становится ещё более односторонней. В 25 домашних поединках хозяева брали верх примерно в 84% случаев, лишь дважды отпускали соперника с ничьей и только один раз уступили. Голы тоже отражают перевес: 75 забитых против 23 пропущенных.

