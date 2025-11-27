Продолжатся ли успехи ПАО в Лиге Европы?

прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 1.83

27 ноября в матче пятого тура основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Панатинаикос» и «Штурм» Грац. Начало игры — в 23:00 мск.

«Панатинаикос»

Турнирное положение: «Панатинаикос» с шестью очками занимает 16-ю позицию в зоне плей-офф (9-24-е места) и на два балла отстает от зоны попадания в 1/8 финала (топ-8).

Команда после 10-ти поединков греческого первенства находится на шестой строчке с отставанием в три пункта от зоны чемпионской группы (топ-4) и с отрывом в пять очков от ближайшего преследователя.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 11-го тура национального чемпионата клуб из Афин на чужом поле одержал разгромную победу над «Пансерраикосом» (3:0).

Ранее в предыдущем туре греческого первенства коллектив также набрал три очка, когда теперь в домашних стенах переиграл ПАОК с результатом 2:1.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированы — Калабрия, Едвай, Еремеефф, Коцирас, Кириопулос, Кирьякопулос, Мансини, Макс, Тавареш, Никас, Пельистри, Сгурос, Вилена и Санчеш, дисквалифицирован — Сиопис

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Панатинаикос» выиграл, а в шести последних поединках победил пять раз.

Такая форма обещает хозяевам хорошие шансы на выигрыш, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Анасс Зарури и Кароль Свидерский — лучшие бомбардиры команды в Лиге Европы текущего сезона с тремя голами.

«Штурм» Грац

Турнирное положение: «Штурм» Грац с четырьмя очками занимает 25-ю позицию с отставанием в один балл от зоны плей-офф (9-24-е места).

Команда после 13-ти поединков австрийского первенства находится на пятом месте с отставанием в три балла от лидера «Зальцбурга», который провел на одну игру больше.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 14-го тура национального первенства клуб на своей арене потерпел поражение от ЛАСКа (1:3).

Перед этим коллектив уже набрал один балл, когда в предыдущем туре австрийского чемпионата теперь в домашних стенах сыграл вничью с «Зальцбургом» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Беганович и Боркович, дисквалифицированных игроков нет

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Штурм» проиграл дважды, а в четырех последних поединках ни разу не выиграл.

Это говорит о не лучших шансах гостей даже на ничью, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Томи Хорват — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Панатинаикоса» забивала только одна команда

в шести из восьми последних матчей «Штурма» забивали больше 2,5 голов

в семи из восьми последних матчей «Штурма» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Панатинаикос» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.68. Ничья — в 3.65, победа «Штурма» — в 5.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.90 и 1.90.

Прогноз: в семи из восьми последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

Между тем, в трех из пяти последних домашних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

1.83 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч «Панатинаикос» — «Штурм» Грац позволит вывести на карту выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: обе команды забьют за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести из восьми последних матчей «Штурма».

2.30 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Панатинаикос» — «Штурм» Грац принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30