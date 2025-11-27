27 ноября в матче пятого тура основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Панатинаикос» и «Штурм» Грац. Начало игры — в 23:00 мск.
«Панатинаикос»
Турнирное положение: «Панатинаикос» с шестью очками занимает 16-ю позицию в зоне плей-офф (9-24-е места) и на два балла отстает от зоны попадания в 1/8 финала (топ-8).
Команда после 10-ти поединков греческого первенства находится на шестой строчке с отставанием в три пункта от зоны чемпионской группы (топ-4) и с отрывом в пять очков от ближайшего преследователя.
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 11-го тура национального чемпионата клуб из Афин на чужом поле одержал разгромную победу над «Пансерраикосом» (3:0).
Ранее в предыдущем туре греческого первенства коллектив также набрал три очка, когда теперь в домашних стенах переиграл ПАОК с результатом 2:1.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Не сыграют: травмированы — Калабрия, Едвай, Еремеефф, Коцирас, Кириопулос, Кирьякопулос, Мансини, Макс, Тавареш, Никас, Пельистри, Сгурос, Вилена и Санчеш, дисквалифицирован — Сиопис
Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Панатинаикос» выиграл, а в шести последних поединках победил пять раз.
Такая форма обещает хозяевам хорошие шансы на выигрыш, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Анасс Зарури и Кароль Свидерский — лучшие бомбардиры команды в Лиге Европы текущего сезона с тремя голами.
«Штурм» Грац
Турнирное положение: «Штурм» Грац с четырьмя очками занимает 25-ю позицию с отставанием в один балл от зоны плей-офф (9-24-е места).
Команда после 13-ти поединков австрийского первенства находится на пятом месте с отставанием в три балла от лидера «Зальцбурга», который провел на одну игру больше.
Последние матчи: в своей последней игре в рамках 14-го тура национального первенства клуб на своей арене потерпел поражение от ЛАСКа (1:3).
Перед этим коллектив уже набрал один балл, когда в предыдущем туре австрийского чемпионата теперь в домашних стенах сыграл вничью с «Зальцбургом» (1:1).
Не сыграют: травмированы — Беганович и Боркович, дисквалифицированных игроков нет
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Штурм» проиграл дважды, а в четырех последних поединках ни разу не выиграл.
Это говорит о не лучших шансах гостей даже на ничью, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Томи Хорват — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Панатинаикоса» забивала только одна команда
- в шести из восьми последних матчей «Штурма» забивали больше 2,5 голов
- в семи из восьми последних матчей «Штурма» забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Панатинаикос» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.68. Ничья — в 3.65, победа «Штурма» — в 5.40.
ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.90 и 1.90.
Прогноз: в семи из восьми последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних выездных поединках.
Между тем, в трех из пяти последних домашних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести из восьми последних матчей «Штурма».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30