прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.30

27 ноября в 5-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Маккаби» Тель-Авив и «Лион». Начало игры — в 23:00 мск.

«Маккаби» Тель-Авив

Турнирное положение: Израильтяне стартовали крайне неудачно. Команда находится на 34 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.

При этом «Маккаби» Тель-Авив набрал 1 очко в 4 турах второго по рангу турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Маккаби» Тель-Авив уступил «Бейтару» (2:6).

До того команда потерпела поражение от «Астон Виллы» (0:2). А вот поединок с «Маккаби» Бней-Рейна завершился успехом (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Маккаби» Тель-Авив забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: Израильтяне нынче не блещут стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

Причем «Маккаби» Тель-Авив в среднем пропускает 2 гола за матч. Да и проблемы с реализацией никуда не запропастились.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Израильтяне намерены дать бой крепким французам.

«Лион»

Турнирное положение: «Ткачи» в Лиге Европы выглядят достаточно выгодно. Команда ныне пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Лион» в 4 матчах турнира набрал 9 зачётных пунктов. При этом команда сумела отличиться 5 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лион» не смог обыграть «Осер» (0:0).

До того команда потерпела поражение от ПСЖ (2:3). А вот чуть ранее она вчистую уступила ершистому «Бетису» (0:2).

При этом «Лион» в 5 своих последних поединках добыл лишь 3 ничьих. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ткачи» в последних поединках смотрелись откровенно убогенько. Команда не побеждает уже 5 матчей кряду.

При этом «Лион» явно способен прибавить во всех компонентах. Вот только до последней ничьей команда уступила дважды кряду.

А вот атака команды пока выглядит не столь грозно. Тем не менее, лионцы явно способны закрепиться в первой восьмерке.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Ткачи» намерены воспользоваться проблемами соперника.

Статистика для ставок

«Ткачи» не побеждали в 5 своих последних поединках

Израильтяне в среднем забивают реже гола за матч

«Лион» в Лиге Европы пропускает в среднем реже одного мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.86 и 1.95.

Прогноз: «Лион» явно способен прибавить, и наверняка сразу активно понесется к воротам соперника.

Номинальные гости явно поднатореют в плане реализации, да и «Маккаби» забивает с заметным скрипом.

2.30 П2 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Маккаби» Тель-Авив — «Лион» принесёт чистый выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Победа «Лиона» в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

3.00 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Маккаби» Тель-Авив — «Лион» принесёт чистый выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00