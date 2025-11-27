прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.20

27 ноября в пятом туре общего этапа Лиги Европы сыграют «Лилль» и «Динамо» Загреб. Начало встречи — 20:45 мск.

«Лилль»

Турнирное положение: команда из Лилля является середняком турнирной таблицы Лиги Европы и борется за выход в плей-офф.

«Доги» в настоящий момент имеют в своем активе шесть очков и занимают 19-е место в турнирной таблице.

За четыре матча коллектив из одноименного города смог как забить, так и пропустить шесть мячей.

Последние матчи: в прошлых играх чемпионата Франции «Лилль» переиграл «Париж» (4:2) и «Анже» (1:0), но проиграл «Страсбургу» (0:2).

В Лиге Европы же подопечные Брюно Женезьо уступили ПАОКу (3:4) и «Црвене Звезде» (0:1).

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированы Александро, Марк-Орель Кайяр, Андре Гомеш и Усман Туре.

Состояние команды: в чемпионате Франции «Лилль» занимает четвертое место в турнирной таблице. Там команда точно не сможет навязать борьбу «ПСЖ» за чемпионство, а вот посоревноваться за топ-3 вполне по силам.

В Лиге Европы для «Лилля» главное выйти в плей-офф, а там уже все может быть. В принципе, команда является крепкой и у нее есть все для хорошего результата в текущем сезоне.

«Динамо» Загреб

Турнирное положение: команда из Загреба также претендует на то, чтобы пробиться в плей-офф второго по престижности еврокубка.

Сейчас в активе динамовцев семь очков и 12-я строчка в турнирной таблице.

«Синие» смогли семь раз поразить ворота соперника и шесть раз пропустили в свои.

Последние матчи: в чемпионате Хорватии загребцы смогли переиграть «Вараждин» (3:1), но уступили «Истре» (1:2).

В Лиге Европы же загребский коллектив сыграл вничью с «Мальме» (1:1) и проиграл «Сельте» (0:3).

Не сыграют: травмированы Рауль Торренте, Морис Валинчич и Морено Живкович.

Состояние команды: подопечные Марио Ковачевича всего являются фаворитами чемпионата Хорватии. Сейчас «Динамо» идет на второй строчке и только на один балл отстает от «Хайдука», поэтому вся борьба еще впереди.

В Лиге Европы, конечно, «Динамо» будет крайне сложно на что-то претендовать, а успехом будет уже выход в плей-офф.

Статистика для ставок

«Лилль» не играет вничью на протяжении 8 матчей

«Динамо» выиграло 2 последних матча

«Лилль» забил только в 1 из последних 3 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.30, а победа «Динамо» — в 5.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.68 и 2.20.

Прогноз: команды в последнее время играют нерезультативно, поэтому вполне могут не пробить тотал.

2.20 тотал меньше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Лилль» — «Динамо» Загреб принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.20.

Прогноз: вряд ли «Лилль» понесется вперед со стартовым свистком, поэтому первый тайм вполне может завершиться вничью.

2.45 ничья после первого тайма Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Лилль» — «Динамо» Загреб принесёт прибыль 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: ничья после первого тайма за 2.45.