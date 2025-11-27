«Лилль» прервет серию поражений в матче с «Динамо Загреб»

В четверг, 27 ноября, «Лилль» на своем поле примет загребское «Динамо» в рамках 5-го тура Лиги Европы УЕФА. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

55' Хакон-Арнар Харальдссон («Лилль») получил великолепную передачу на правой границе штрафной, прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров не добрался до мяча.

53' Ромен Перро («Лилль») классно навесил на линию вратарской, там Фелиш Коррея («Лилль») пробивал головой, но ему помешал защитник «Динамо».

51' Навес в штрафную хозяев и удар от Михи Зайца («Динамо Загреб»), мяч попал в защитника и улетел в сторону центра поля.

48' Иван Филипович («Динамо Загреб») неудачно ввел мяч от ворот, Хамза Игамане («Лилль») промахнулся с семи метров, пробив выше ворот!

47' Миха Зайц («Динамо Загреб») мощно пробил из-за пределов штрафной, но мяч полетел в метре над перекладиной.

46' Стартовала вторая половина встречи «Лилль» — «Динамо Загреб»!

Статистика матча 3 Удары в створ 0 4 Удары мимо 1 66 Владение мячом 34 2 Угловые удары 1 0 Офсайды 1 7 Фолы 2

45+2' Звучит свисток на перерыв! «Лилль» ведет 2:0! Отдыхаем 15 минут...

45' 1 минута добавлена к первому тайму!

43' Неудачная подача корнера в исполнении «Лилля» — Скотт Маккенна («Динамо Загреб») выбил мяч далеко от своих ворот.

42' Хакон-Арнар Харальдссон («Лилль») заработал угловой для своей команды, пробив из-за пределов штрафной в ногу защитнику.

40' Всем составом хозяева перешли на половину поля соперника и неспешно катают мяч.

39' Деян Любичич («Динамо Загреб») прострелил в штрафную справа — Берке Озер («Лилль») в падении забрал мяч в руки.

38' Набиль Бенталеб («Лилль») отдал неудачный пас на левый фланг атаки — мяч ушел за боковую линию.

36' Г-ОООООООООО-Л! «Лилль» — 2:0! Нгалайель Мукау« Хамза Игамане отдал пас с левой бровки в центр штрафной и Нгалайель Мукау в касание пробил в нижний угол!

35' Ромен Перро (»Лилль«) неудачно обработал мяч и тот покинул пределы поля — от ворот пробьет Иван Филипович (»Динамо Загреб«).

32' Одна из редких атак гостей завершилась отбором Тома Мёнье (»Лилль«) у Монсефа Бакрара (»Динамо Загреб«).

31' Хамза Игамане (»Лилль«) грубо сыграл в центре поля и получил первую желтую карточку в этом матче.

29' Йосип Мишич (»Динамо Загреб«) ошибся в центре поля и это едва не привело к опасной атаке соперника, но Фелиш Коррея (»Лилль«)отдал неточную передачу.

27' Фелиш Коррея (»Лилль«) опасно выкатывал на партнера по линии штрафной, но Иван Филипович (»Динамо Загреб«) вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки.

25' Деян Любичич (»Динамо Загреб«) получил по ногам в центре поля, гости быстро разыграли этот стандарт.

23' Хамза Игамане (»Лилль«) опасно пробил после передачи в штрафную от Ромен Перро (»Лилль«), но Иван Филипович (»Динамо Загреб«) поймал мяч в руки.

21' Г-ОООООООООО-Л! "Лилль" — 1:0! Фелиш Коррея! Хакон-Арнар Харальдссон точной передачей вывел партнера один на один с вратарем и Фелиш Коррея классно пробил низом!

20' Миха Зайц (»Динамо Загреб«) прервал опасный навес в штрафную и выбил мяч головой в высоком прыжке!

18' Иван Филипович (»Динамо Загреб«) сильно выносит мяч на чужую половину поля, где партнеры выигрывают верховую борьбу.

17' Заброс в штрафную гостей, но на выходе уверенно играет Иван Филипович (»Динамо Загреб«) и забирает мяч под свой контроль.

15' Аисса Манди (»Лилль«) попытался обострить длинной передачей на фланг, но мяч улетел за пределы поля.

14' Французский клуб тотально владеет мячом, но пока без существенного продвижения к воротам соперника.

12' Хакон-Арнар Харальдссон (»Лилль«) заработал угловой, гости быстро разыграли его через пас и продолжили позиционную атаку.

10' Нарушение правил на половине поля хозяев и это опасный стандарт для "Динамо".

08' ГОЛ забивают гости, но арбитр не засчитывает взятие ворот Монсеф Бакрар (»Динамо Загреб«) при ударе головой нарушал правила!

07' Нгалайель Мукау (»Лилль«) поучаствовал в высоком прессинге и отобрал мяч на половине поля соперника.

05' Хамза Игамане (»Лилль«) принял мяч в штрафной, но пробить ему не дали, мяч выбит в центр поля.

03' Берке Озер (»Лилль«) помог начать атаку своим партнерам, отыгравшись через пас со свободного удара от ворот.

02' Хозяева поля с первых секунд взяли мяч под свой контроль и проводят позиционную атаку.

01' Раздается свисток арбитра! Матч "Лилль" — "Динамо Загреб" начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

20:43 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона "Пьер Моруа". Звучит гимн Лиги Европы. Команды приветствуют друг друга. Игра вот-вот начнется!

20:40 Сегодня в Вильнёв-д’Аске облачно, во время матча температура будет около +7℃.

20:35 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

20:30 Главным арбитром встречи назначен Джон Битон из Шотландии.

20:25 Сегодняшний матч пройдет в Вильнёв-д’Аск на стадионе "Пьер Моруа", который вмещает 50 186 зрителей.

20:15 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 5-го тура Лиги Европы "Лилль" — "Динамо Загреб". Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

"Лилль": Озер Берке, Мёнье Тома, Нгой Натан, Манди Аисса, Перро Ромен, Коррея Фелиш, Андре Бенжамин, Бенталеб Набиль, Мукау Нгалайель, Харальдссон Хакон-Арнар, Игамане Хамза.

"Динамо Загреб": Филипович Иван, Микич Нао, Домингес Серхи, Маккенна Скотт, Винлёф Маттео, Зайц Миха, Мишич Йосип, Лисица Матео, Любичич Деян, Ходжа Арбер, Бакрар Монсеф.

"Лилль"

"Лилль" прекрасно начал нынешний сезон в Лиге Европы, одержав на старте две великолепные победы над норвежским "Бранном" (2:1) и итальянской "Ромой" (1:0). На этом набор очков для "догов" закончился, последовали поражения от греческого ПАОКа (3:4) и сербской "Црвены Звезды" (0:1). В итоге французский клуб расположился в середине турнирной таблицы Лиги Европы.

В домашнем чемпионате у "Лилля" также наступил небольшой спад в последний месяц, а до этого команда шла в тройке лидеров Лиги 1. Однако в последнем туре национального первенства "догам" все же удалось победить — на своем поле они разобрались с "Парижем" (4:2).

"Динамо Загреб"

"Динамо" с двух побед начало путь в общем этапе Лиги Европы, поочередно обыграв дома турецкий "Фенербахче" (3:1) и на выезде с таким же счетом израильский "Маккаби Тель-Авив". Дальше была ничья со шведским "Мальмё" (1:1) и поражение в последнем туре от "Сельты" (0:3).

В чемпионате Хорватии загребский клуб располагается на второй строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Хайдука" на один балл. В последнем туре национального первенства "Динамо" обыграло дома "Вараждин" со счетом 3:1.

Личные встречи

Между собой до этого соперники ни разу не встречались. "Лилль" и "Динамо Загреб" готовятся провести первый очный матч.

