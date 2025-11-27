У «Базеля» сразу будут проблемы?

прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.40

27 ноября в 5-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Генк» и «Базель». Начало игры — в 23:00 мск.

«Генк»

Турнирное положение: «Магистры» пока не особо впечатляют. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.

При этом «Генк» набрал 7 очков в 4 турах второго по рангу турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Магистры» уступили «Мехелену» (0:1).

До того команда подписала мирное соглашение с «Гентом» (1:1). А вот поединок с «Брагой» завершился викторией (4:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Генк» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Магистры» нынче смотрятся не столь выгодно. Команда не побеждала в 2 своих последних матчах.

Причем «Генк» традиционно сложно противостоит «Базелю». Оба очных поединка завершились подписанием мировых соглашений.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Магистры» намерены запрыгнуть в первую восьмерку.

«Базель»

Турнирное положение: «Красно-синие» в Лиге Европы выглядят посредственно. Команда ныне пребывает на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Базель» в 4 матчах турнира набрал 6 зачётных баллов. При этом команда сумела отличиться 6 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Базель» не смог обыграть «Грассхопперс» (1:1).

До того команда была бита «Лугано» (0:1). А вот чуть ранее она сумела переиграть крепкий ФКСБ (3:1).

При этом «Базель» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Красно-синие» в последних поединках смотрелись не столь выгодно. Команда не побеждает 2 матча кряду.

При этом «Базель» явно способен прибавить во всех компонентах. Да и в Лиге Европы команда твердо намерена попасть в плей-офф.

Вот только в Лиге Европы оборона команды не блещет монолитностью. Зато Джердан Шакири наколотил уже 3 мяча.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Красно-синие» намерены найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Обе команды не побеждали в 2 своих последних поединках

«Генк» в среднгем пропускает аккурат гол за матч

«Базель» в Лиге Европы забивает в среднем чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Генк» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.57 и 2.30.

Прогноз: «Генк» явно способен прибавить, и наверняка сразу активно понесется к воротам соперника.

Номинальные хозяева явно поднатореют в плане реализации, да и «Базелю» явно не хватает пресловутой монолитности.

Ставка: Победа «Генка» в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.40