27 ноября в матче пятого тура основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Црвена Звезда» и ФКСБ. Начало игры — в 23:00 мск.

«Црвена Звезда»

Турнирное положение: «Црвена Звезда», которая вместе с соперником — единственные обладатели КЕЧ из бывшего соцлагеря, с четырьмя очками занимает 26-ю позицию и на один балл отстает от зоны плей-офф (9-24-е места).

Команда после 15-ти поединков сербского первенства находится на второй строчке с отставанием в два пункта от лидера, «Партизана», который провел на одну игру больше.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 16-го тура национального чемпионата клуб из Белграда на чужом поле потерпел поражение от «Явора» (0:1).

Ранее коллектив вышел в 1/8 финала Кубка Сербии, когда на предыдущей стадии также в чужих стенах на этот раз одержал победу над «Словен» Рума с результатом 2:0.

Не сыграют: травмированы — Бабика и Сандоваль, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Црвена Звезда» выиграл три раза при одном поражении.

Такая форма обещает хозяевам неплохие шансы на выигрыш, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Марко Арнаутович — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.

ФКСБ

Турнирное положение: ФКСБ с четырьмя очками занимает 31-ю позицию с отставанием в два балла от зоны плей-офф (9-24-е места).

Команда после 17-ти туров румынского чемпионата занимает 10-ю позицию с отставанием в пять пунктов от зоны чемпионской группы (топ-6), а также в 14 очков от лидера — «Рапида».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 17-го тура национального первенства клуб на своей арене разошелся мировой с «Петролулом» (1:1).

Перед этим коллектив также потерял очки, когда в предыдущем туре румынского чемпионата теперь в чужих стенах сыграл вничью с «Германштадтом» (3:3).

Не сыграют: травмированы — Черчел, Дава, Попеску и Стоян, дисквалифицирован — Тирновану.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, ФКСБ проиграл лишь раз при трех победах и двух ничьих.

Это вроде бы говорит о хороших шансах гостей по крайней мере на ничью, тем не менее, они все же невысоки, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Три гола команды в Лиге Европы текущего сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Црвены Звезды» забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Црвены Звезды» забивала только одна команда

в трех последних матчах ФКСБ забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Црвена Звезда» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.60, победа ФКСБ — в 7.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.

Между тем, в семи из восьми последних домашних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

1.85 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Црвена Звезда» — ФКСБ принесёт прибыль 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: обе команды забьют за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их в четырех из пяти последних выездных матчей ФКСБ.

2.25 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Црвена Звезда» — ФКСБ позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25