27 ноября в матче пятого тура основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Янг Бойз». Начало игры — в 20:45 мск.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Астон Вилла» с тремя очками занимает шестую строчку с отставанием в три очка от лидера «Мидтьюлланна» и с отрывом в один балл от зоны плей-офф (9-24-е места).

Команда после 12-ти туров английского первенства находится на четвертом месте с отставанием в два пункта от второго в таблице «Челси» и с отрывом в один балл от ближайшего преследователя.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 12-го тура национального чемпионата бирмингемский клуб на чужом поле одержал победу над «Лидсом» (2:1).

Ранее в предыдущем туре английского первенства коллектив также набрал максимум очков, когда в домашних стенах разгромил «Борнмут» с результатом 4:0.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмирован — Мингс, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Астон Вилла» выиграла, а в 11-ти последних поединках победила девять раз.

Такая форма обещает хозяевам отличные шансы на выигрыш, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Джон Макгинн — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.

«Янг Бойз»

Турнирное положение: «Янг Бойз» с девятью очками занимает 22-ю позицию в зоне плей-офф (9-24-е места) с отставанием в два балла от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8).

Команда после 14-ти туров швейцарского чемпионата занимает вторую позицию с отставанием в шесть баллов от лидера «Туна», а также с отрывом в один пункт от ближайшего преследователя — «Санкт-Галлен».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 14-го тура национального первенства клуб на своей арене разгромил «Винтертур» (5:0).

Перед этим коллектив также набрал максимум очков, когда в предыдущем туре швейцарского чемпионата теперь в чужих стенах одержал крупную победу над «Санкт-Галленом» с результатом 4:1.

Не сыграют: травмированы — Конте, Фернандеш и Зайлер, дисквалифицирован — Гигович.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Янг Бойз» проиграл лишь раз при четырех победах и двух ничьих.

Это врлде бы говорит о хороших шансах гостей по крайней мере на ничью, тем не менее, они все же невелики, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Жоэль Монтейро — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Астон Виллы» забивала только одна команда

в трех последних матчах «Янг Бойз» забивали больше 3,5 голов

в шести из семи последних матчей «Янг Бойз» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.20. Ничья — в 7.00, победа «Янг Бойз» — в 12.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.40 и 2.80.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей по крайней мере одна команда не забивала. При этом в последнем поединке Лиги Европы они не забивали.

Между тем, в четырех из пяти последних матчей хозяев забивал только один из соперников.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и не пропустят, ведь так было в их трех последних домашних матчах.

Ставка: «сухая» победа «Астон Виллы» за 1.98