прогноз на матч Кубка России, ставка за 2.15

26 ноября в ответном матче 1/4 финала Кубка России по футболу сыграют ЦСКА и махачкалинское «Динамо». Начало игры — в 18:00 мск.

ЦСКА

Турнирное положение: Армейцы на данный момент идут вторыми в Российской Премьер-лиги после 16-ти туров, набрав 33 балла. Разница мячей — 26:14.

Календарь и таблица РПЛ

Последние матчи: в последнем поединке ЦСКА проиграл московскому «Спартаку» с минимальным счетом 0:1.

До этого команда смогла обыграть «Динамо» из Махачкалы в первом матче 1/4 финала Кубка России, однако в матче РПЛ махачкалинцам армейцы проиграли (0:1).

В пяти последних пяти матчах ЦСКА на своем счету имеет три победы и два поражения при четырех забитых и двух пропущенных мячах.

Не сыграют: в листе травмированных находятся: Даниил Круговой (з), Кирил Глебов (п), Матвей Лукин (з) и Рамиро Ди Лусиано (з).

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: ЦСКА в последних матчах имел достаточно опыта игры против махачкалинского коллектива, по разу одержав победу и потерпев поражение. Что будет на этот раз?

На бумаге армейцы обладают более качественным составом, несмотря на травмы. Однако в матчах Кубка многое зависит не от набора игроков. Тут преимущество в один мяч может сильно помочь армейцам.

«Динамо» Мх

Турнирное положение: махачкалинцы идут на 13-м месте в Российской Премьер-лиге, имея в активе 14 очков при разнице мячей — 8:20.

Последние матчи: в последнем поединке «Динамо» крупно уступило московскому «Динамо» со счетом 0:3.

До этого команда проиграла ЦСКА в первом матче 1/4 финала национального кубка и обыграл из же в чемпионате России.

В последних пяти матчей махачкалинцы одержали две победы, два раза проиграли и один матч свели вничью при четырех забитых и пяти пропущенных мячах.

Не сыграют: травмированы защитник Ян Дапо и полузащитник Александр Садарчук.

Состояние команды: «Динамо» слабо выглядит в атаке, однако команда смогла нанести поражение ЦСКА в последних матчах, но первый матч Кубка России был проигран. Учитывая опыт и состав ЦСКА, «Динамо» много шансов на успех не имеет.

Статистика для ставок

Первый матч 1/4 финала Кубка России между командами завершился победой ЦСКА (1:0)

«Динамо» проиграла два матча подряд

ЦСКА пропустил два мяча в последних пяти матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в 5.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.17 и 1.63.

Прогноз: Ожидаем, что обе команды смогут забить в этом матче.

2.15 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч ЦСКА — «Динамо» Мх позволит вывести на карту выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.15.

Прогноз: При домашних трибунах ЦСКА будет нацелен на ворота. Можно сыграть на большем количестве голов.

3.15 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.15 на матч ЦСКА — «Динамо» Мх позволит вывести на карту выигрыш 2150₽, общая выплата — 3150₽

Ставка: Тотал больше 3 мячей в матче за 3.15.