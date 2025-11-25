Сможет ли «Марсель» вернуться в зону плей-офф ЛЧ?

прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 3.35

«Марсель» встретится с «Ньюкаслом» в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Поединок пройдет 25 ноября и начнется в 23:00 по мск.

«Марсель»

Турнирное положение: Эта французская команда не лучшим образом стартовала в общем этапе Лиги чемпионов. После 4-х туров «Марсель» занимает 25-е место с 3 очками в активе.

Команда пока не входит в зону плей-офф, но вся борьба еще впереди. До 24-й строчки, которая позволяет сыграть в 1/16 финала, отставание всего на 1 балл.

Последние матчи: В прошлом поединке чемпионата Франции «Марсель» обыграл «Ниццу» со счетом 5:1. Матчем ранее команда на своем поле разгромила «Брест» (3:0).

В 4-х встречах Лиги чемпионов «Марсель» трижды проиграл — «Реалу» (1:2), «Спортингу» (1:2) и «Аталанте» (0:1), а также однажды обыграл «Аякс» со счетом 4:0.

Не сыграют: Агуэрд, Бланко, Гуири, Лирола, Мопе, Медина, Мурильо и Вермо (у всех — травмы).

Состояние команды: В последнее время «Марсель» обрел уверенность в чемпионате Франции, составляя конкуренцию ПСЖ, но в Лиге чемпионов результатов пока нет.

Стоит отметить, что «Марсель» очень уверенно выступает на своем поле во всех турнирах. Команда проиграла только 1 встречу из последних 16-и при родных трибунах.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Сороки» располагаются на 6-й позиции в таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 9 очков после 4-х туров. «Ньюкасл» отстает от лидерства на турнире на 3 пункта.

При этом, в чемпионате Англии команда занимает лишь 14-е место в таблице с 15-ю очками в активе. «Ньюкасл» опережает зону вылета лишь на 4 пункта.

Последние матчи: В прошедшей встрече «сороки» обыграли «Манчестер Сити» со счетом 2:1, забив победный гол на 70-й минуте. Матчем ранее команда уступила «Брентфорду» (1:3).

В 4-х встречах Лиги чемпионов «Ньюкасл» проиграл только «Барселоне» со счетом 1:2, а также трижды одержал победу над «Юнионом» (4:0), «Бенфикой» (3:0) и «Атлетиком» (2:0).

Не сыграют: Ашби, Жиллеспи, Ласкеллес, Радди и Висса (у всех — травмы).

Состояние команды: В Лиге чемпионов у «Ньюкасла» все в порядке, но в чемпионате Англии есть проблемы. «Сороки» пока никак не могут найти баланс.

Нападающий «Ньюкасла» Энтони Гордон отлично выступает в Лиге чемпионов, забив 4 гола и сделав голевую передачу за 4 встречи. При этом, в АПЛ у форварда нет ни одного результативного действия за 7 поединков.

Статистика для ставок

В 4-х встречах общего этапа ЛЧ «Марсель» проиграл 3 встречи

«Ньюкасл» трижды победил в 4-х поединках Лиги чемпионов

В 2-х очных встречах «Марсель» ни разу не проиграл «Ньюкаслу» (1 победа и 1 ничья)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ньюкасла» — 2.50, победа «Марселя» — 2.85, ничья — за 3.35.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.00 соответственно.

Прогноз: «Марсель» попытается создать проблемы «Ньюкаслу». Хозяева необходимо набирать очки.

Ставка: Ничья за 3.35.

Прогноз: Команды начнут встречу активно, открыв счет уже в 1-м тайме.

Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.50.