«Марсель» встретится с «Ньюкаслом» в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Поединок пройдет 25 ноября и начнется в 23:00 по мск.
«Марсель»
Турнирное положение: Эта французская команда не лучшим образом стартовала в общем этапе Лиги чемпионов. После 4-х туров «Марсель» занимает 25-е место с 3 очками в активе.
Команда пока не входит в зону плей-офф, но вся борьба еще впереди. До 24-й строчки, которая позволяет сыграть в 1/16 финала, отставание всего на 1 балл.
Последние матчи: В прошлом поединке чемпионата Франции «Марсель» обыграл «Ниццу» со счетом 5:1. Матчем ранее команда на своем поле разгромила «Брест» (3:0).
В 4-х встречах Лиги чемпионов «Марсель» трижды проиграл — «Реалу» (1:2), «Спортингу» (1:2) и «Аталанте» (0:1), а также однажды обыграл «Аякс» со счетом 4:0.
Не сыграют: Агуэрд, Бланко, Гуири, Лирола, Мопе, Медина, Мурильо и Вермо (у всех — травмы).
Состояние команды: В последнее время «Марсель» обрел уверенность в чемпионате Франции, составляя конкуренцию ПСЖ, но в Лиге чемпионов результатов пока нет.
Стоит отметить, что «Марсель» очень уверенно выступает на своем поле во всех турнирах. Команда проиграла только 1 встречу из последних 16-и при родных трибунах.
«Ньюкасл»
Турнирное положение: «Сороки» располагаются на 6-й позиции в таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 9 очков после 4-х туров. «Ньюкасл» отстает от лидерства на турнире на 3 пункта.
При этом, в чемпионате Англии команда занимает лишь 14-е место в таблице с 15-ю очками в активе. «Ньюкасл» опережает зону вылета лишь на 4 пункта.
Последние матчи: В прошедшей встрече «сороки» обыграли «Манчестер Сити» со счетом 2:1, забив победный гол на 70-й минуте. Матчем ранее команда уступила «Брентфорду» (1:3).
В 4-х встречах Лиги чемпионов «Ньюкасл» проиграл только «Барселоне» со счетом 1:2, а также трижды одержал победу над «Юнионом» (4:0), «Бенфикой» (3:0) и «Атлетиком» (2:0).
Не сыграют: Ашби, Жиллеспи, Ласкеллес, Радди и Висса (у всех — травмы).
Состояние команды: В Лиге чемпионов у «Ньюкасла» все в порядке, но в чемпионате Англии есть проблемы. «Сороки» пока никак не могут найти баланс.
Нападающий «Ньюкасла» Энтони Гордон отлично выступает в Лиге чемпионов, забив 4 гола и сделав голевую передачу за 4 встречи. При этом, в АПЛ у форварда нет ни одного результативного действия за 7 поединков.
Статистика для ставок
- В 4-х встречах общего этапа ЛЧ «Марсель» проиграл 3 встречи
- «Ньюкасл» трижды победил в 4-х поединках Лиги чемпионов
- В 2-х очных встречах «Марсель» ни разу не проиграл «Ньюкаслу» (1 победа и 1 ничья)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ньюкасла» — 2.50, победа «Марселя» — 2.85, ничья — за 3.35.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.00 соответственно.
Прогноз: «Марсель» попытается создать проблемы «Ньюкаслу». Хозяева необходимо набирать очки.
Ставка: Ничья за 3.35.
Прогноз: Команды начнут встречу активно, открыв счет уже в 1-м тайме.
Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.50.