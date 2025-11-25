Во вторник, 25 ноября, «Марсель» на своем поле примет «Ньюкасл Юнайтед» в рамках 5-го тура общего этап Лиги чемпионов. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

17' Сандро Тонали («Ньюкасл») нарушил правила в центре поля, стандарт быстро пробили хозяева.

16' Ник Поуп («Ньюкасл») через пас разыграл свободный от своих ворот.

14' Тимоти Веа («Марсель») навесил с правого фланга, Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель») совсем чуть-чуть не дотянулся до мяча.

13' «Марсель» взял мяч под свой тотальный контроль и всем составом перешел на половину поля соперника.

11' Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель») едва не дотянулся до перспективного навес во вратарской, Тино Ливраменто («Ньюкасл») вынес мяч на угловой.

09' Сам же Игор Пайшао («Марсель») отправился подавать угловой — навес в штрафную, но мяч выбит защитниками.

08' Игор Пайшао («Марсель») делает заброс в штрафную соперника, мяч улетает рикошетом на угловой.

06' Г-ООООООООООО-Л! «Ньюкасл» — 0:1! Харви Барнс! Отличная передача с левого фланга в район 11-метровой отметки и Харви Барнс мощным ударом в угол открывает счет в этом матче!

04' Энтони Гордон («Ньюкасл») пробил с линии штрафной, но не попал в створ ворот.

03' Леонардо Балерди («Марсель») получает желтую карточку за грубую игру на своей половине поля.

03' Бруно Гимарайнс («Ньюкасл») пробил в падении, но попал в кого-то из защитников «Марселя».

02' Харви Барнс («Ньюкасл») остро прострелил с левого фланга, Леонардо Балерди («Марсель») выбил мяч на угловой.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Марсель» — «Ньюкасл» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

22:58 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Велодром». Звучит гимн Лиги чемпионов. Команды приветствуют друг друга. Игра вот-вот начнется!

22:55 Сегодня в Марселе довольно прохладно, во время матча температура будет около +7℃.

22:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

22:45 Главным арбитром встречи назначен Маурицио Мариани из Италии.

22:40 Сегодняшний матч пройдет в Марселе на стадионе «Велодром», который вмещает 67 394 зрителей.

22:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА между французским «Марселем» и английским «Ньюкаслом». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Марсель»: Рульи Херонимо, Павар Бенжамен, Балерди Леонардо, Эмерсон Палмиери, Веа Тимоти, Вермерен Артур, Хёйбьерг Пьер-Эмиль, Бакола Дарриль, Пайшао Игор, Обамеянг Пьер-Эмерик, Гринвуд Мэйсон.

«Ньюкасл»: Поуп Ник, Ливраменто Тино, Тиав Малик, Шёр Фабиан, Бёрн Дэн, Гимарайнс Бруно, Тонали Сандро, Уиллок Джо, Мёрфи Джейкоб, Гордон Энтони, Барнс Харви.

«Марсель»

«Марсель» не очень удачно провел первую половину группового этапа Лиги чемпионов и пока находится за пределами зоны плей-офф, занимая только 26-ю строчку в турнирной таблице. Отставание от заветной зоны плей-офф составляет всего одно очко. Французский клуб выиграл только один матч из четырех, было это во втором туре против «Аякса» (4:0).

«Марсель» в национальном первенстве Франции идет вторым вслед за ПСЖ, отставание от которого исчисляется двумя очками. В последнем туре «бело-голубые» уверенно обыграли на выезде «Ниццу» со счетом 5:1.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» очень даже хорош в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов — он занимает шестое место в турнирной таблице и максимально близок к тому, чтобы претендовать на прямой выход в 1/8 финала. Лишь в первом туре английский клуб проиграл «Барселоне» (1:2), а дальше были три подряд великолепные победы.

«Ньюкасл» не очень удачно выступает в английской Премьер-лиге, занимая лишь 14-е место в турнирной таблице. Но в последнем туре АПЛ у «сорок» удался классный матч против «Манчестер Сити», в котором была добыта победа со счетом 2:1.

Личные встречи

Между собой «Марсель» и «Ньюкасл» играли всего два раза, было это в 2004-м году в рамках стадии полуфинала Кубка УЕФА (теперь Лига Европы). В первом матче того противостояния была зафиксирована ничья (0:0), а во втором — домашняя победа французского клуба со счетом 2:0.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.35