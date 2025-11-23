23 ноября в 13-м туре испанской Ла Лиги сыграют «Бетис» и «Жирона». Начало встречи — в 18:15 мск.
«Бетис»
Турнирное положение: «Бетис» после 12-ти туров текущего розыгрыша испанской Ла Лиги имеет 20 баллов в активе и находится в зоне еврокубков (топ-6).
Команда занимает пятую позицию в таблице Ла Лиги с отрывом в три пункта от седьмого, нееврокубкового места, а также с отставанием в пять очков от зоны Лиги чемпионов (топ-4).
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура национального чемпионата «Огурцы» на выездной арене сыграли вничью с «Валенсией» (1:1).
Перед этим в четвертом туре основного этапа Лиги Европы севильский клуб был на высоте, когда на своем поле переиграл французский «Лион» (2:0).
Не сыграют: травмирован — Пау Лопес, дисквалифицированных игроков нет.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Бетис» выиграл трижды и ни разу не проиграл.
Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на три балла, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Кучо — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с пятью голами.
«Жирона»
Турнирное положение: «Жирона» после 12-ти туров текущего розыгрыша испанской Ла Лиги имеет 10 баллов в активе и борется за выживание в элите.
Команда занимает 18-ю позицию, что в зоне вылета (18-20-е места) с отставанием в один балл от безопасной 17-й строчки и с отрывом в один пункт от ближайшего преследователя — «Леванте».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура национального первенства каталонцы на своем поле переиграли «Алавес» (1:0).
Перед этим в 11-м туре испанского чемпионата коллектив уже остался без очков, когда теперь в чужих стенах с результатом 1:2 потерпел поражение от «Хетафе».
Не сыграют: травмированы — Артеро, Блинд, Франсес, Хуан Карлос, Крапивцов, Давид Лопес, Порту и ван де Бек, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Жирона» проиграла лишь раз при двух ничьих и одной победе.
Такая форма сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на мировой исход, что, впрочем, будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Кристиан Стуани — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Ла Лиги с тремя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из шести последних матчей «Бетиса» хотя бы одна команда не забивала
- в пяти из шести последних матчей «Жироны» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Жирона» не проиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.53. Ничья — в 4.60, выигрыш «Жироны» — в 5.60.
ТБ 2,5 считается букмекерами болеее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.30.
Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали оба соперника, и при этом было забито больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.
И хотя в трех последних матчах хозяев было иначе, такая результативность и одновременно ненадежность тылов аутсайдера игры должны стать решающим фактором.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь так было в их трех из четырех последних поединков.
Ставка: «Жирона» не проиграет за 2.52