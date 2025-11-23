Споткнется ли «Бетис» о «Жирону»?

прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.00

23 ноября в 13-м туре испанской Ла Лиги сыграют «Бетис» и «Жирона». Начало встречи — в 18:15 мск.

«Бетис»

Турнирное положение: «Бетис» после 12-ти туров текущего розыгрыша испанской Ла Лиги имеет 20 баллов в активе и находится в зоне еврокубков (топ-6).

Команда занимает пятую позицию в таблице Ла Лиги с отрывом в три пункта от седьмого, нееврокубкового места, а также с отставанием в пять очков от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура национального чемпионата «Огурцы» на выездной арене сыграли вничью с «Валенсией» (1:1).

Перед этим в четвертом туре основного этапа Лиги Европы севильский клуб был на высоте, когда на своем поле переиграл французский «Лион» (2:0).

Не сыграют: травмирован — Пау Лопес, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Бетис» выиграл трижды и ни разу не проиграл.

Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на три балла, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Кучо — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с пятью голами.

«Жирона»

Турнирное положение: «Жирона» после 12-ти туров текущего розыгрыша испанской Ла Лиги имеет 10 баллов в активе и борется за выживание в элите.

Команда занимает 18-ю позицию, что в зоне вылета (18-20-е места) с отставанием в один балл от безопасной 17-й строчки и с отрывом в один пункт от ближайшего преследователя — «Леванте».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура национального первенства каталонцы на своем поле переиграли «Алавес» (1:0).

Перед этим в 11-м туре испанского чемпионата коллектив уже остался без очков, когда теперь в чужих стенах с результатом 1:2 потерпел поражение от «Хетафе».

Не сыграют: травмированы — Артеро, Блинд, Франсес, Хуан Карлос, Крапивцов, Давид Лопес, Порту и ван де Бек, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Жирона» проиграла лишь раз при двух ничьих и одной победе.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на мировой исход, что, впрочем, будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Кристиан Стуани — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Ла Лиги с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Бетиса» хотя бы одна команда не забивала

в пяти из шести последних матчей «Жироны» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Жирона» не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.53. Ничья — в 4.60, выигрыш «Жироны» — в 5.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами болеее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.30.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали оба соперника, и при этом было забито больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

И хотя в трех последних матчах хозяев было иначе, такая результативность и одновременно ненадежность тылов аутсайдера игры должны стать решающим фактором.

2.00 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Бетис» — «Жирона» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь так было в их трех из четырех последних поединков.

2.52 «Жирона» не проиграет Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.52 на матч «Бетис» — «Жирона» принесёт чистый выигрыш 1520₽, общая выплата — 2520₽

Ставка: «Жирона» не проиграет за 2.52