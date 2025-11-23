23 ноября в 13-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лилль» и «Париж». Начало игры — в 22:45 мск.
«Лилль»
Турнирное положение: «Доги» сражаются за попадание в Лигу чемпионов. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Лилль» всего на 3 очка отстает от первой тройки. А вот отличилась команда 23 результативными выстрелами в 12 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Доги» уступили «Страсбургу» (0:2).
До того команда была бита «Црвеной Звездой» (0:1). А вот поединок с «Анже» завершился викторией (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Лилль» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: Бенджамин Андре, Калвин Вердонк — дисквалифицированы.
Состояние команды: «Лилль» явно не хватает пресловутой стабильности. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.
Причем «Лилль» уступил и не забил в двух своих последних поединках. Да и забивает команда в среднем фактически 2 мяча за матч.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Доги» намерены подтянуться к лидирующей группе.
«Париж»
Турнирное положение: Парижане текущий чемпионат проводят довольно продуктивно. Команда ныне пребывает на 11 строчке турнирной таблицы.
Причем «Париж» лишь на 6 зачетных баллов отстает от 6 позиции. Команда отличилась 18 забитыми мячами при 21 пропущенном.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Парижане уступили «Ренну» (0:1).
До того команда нанесла поражение «Монако» (1:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Лионом» (3:3).
При этом «Париж» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Отавио — дисквалифицирован.
Состояние команды: Парижане намерены закрепиться в середняках чемпионата. Вот только в среднем команда пропускает чаще гола за матч.
При этом «Париж» относительно неплохо выглядит в плане реализации. Да и стабильности в игре и результатах не сыщешь днем с огнем.
Парижане уже фактически полностью адаптировались к реалиям элитарного дивизиона. Да и в нынешней диспозиции команда намерена зацепиться за очки.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем пропускают чаще одного мяча за матч
- «Лилль» уступил в 2 своих последних поединках
- «Доги» не забивают 2 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.66 и 2.15.
Прогноз: «Лилль» намерен подтянуться к лидерам, и уж точно сразу будет активно атаковать.
Номинальные хозяева способны заметно прибавить в плане реализации, да и оппонент не столь стабилен.
Ставка: Победа «Лилля» в 1 тайме за 2.14.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.60