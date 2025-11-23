В воскресенье, 23 ноября, «Лилль» примет на своем поле «Париж» в рамках 13-го тура чемпионата Франции по футболу. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

22:43 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Пьер Моруа». Игра вот-вот начнется!

22:35 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

22:30 Главным арбитром встречи назначен Бенуа Мийо!

22:25 Сегодняшний матч пройдет в Вильнёв-д’Аске на стадионе «Пьер Моруа», который вмещает 50 186 зрителей.

22:15 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура французской Лиги 1 между «Лиллем» и «Парижем». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Лилль»:

«Париж»:

«Лилль»

«Лилль» в преддверии чемпионата рассматривался специалистами, как один из возможных претендентов на золотые медали, но пока такой статус команда не подтверждает. В данный момент «доги» располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице Лиги 1, отставая от лидирующего ПСЖ на восемь очков.

В последних трех турах «Лилль» добыл всего три очка, обыграв на своем поле «Анже» со счётом 1:0. Два других матча завершились поражениями от «Ниццы» (0:2) и «Страсбура» (0:2). Всего в нынешнем сезоне на счету «догов» шесть побед, четыре поражения и две ничьи.

«Париж»

«Париж» в этом сезоне дебютирует в Лиге 1 и выступает довольно неплохо для новичка — команда уверенно держится в середине турнирной таблицы, занимая 12-е место с 14-ю набранными очками. Разница забитых и пропущенных голов (-3) — 18:21.

«Париж» неплохо начал нынешний сезон, но сейчас команде не хватает стабильности. После классного выездного матча с «Монако», где столичный клуб выиграл со счетом 1:0, прилетело домашнее поражение от Ренна (0:1).

Личные встречи

Между собой эти соперники не играли ни разу. «Лилль» и «Париж» готовятся провести первый очный матч.

