прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.50

23 ноября в 12-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Лидс» и «Астон Вилла». Начало игры — в 17:00 мск.

«Лидс»

Турнирное положение: «Павлины» обречены на битву за выживание. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Лидс» в 11 матчах набрал лишь 11 зачетных баллов. В них команда отличилась 10 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Павлины» уступили «Ноттингем Форесту» (1:3).

До того команда была бита «Брайтоном» (0:3). А вот поединок с «Вест Хэмом» завершился уверенным успехом (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Лидс» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Павлины» нынче выглядят не столь выгодно. Команда в среднем пропускает почти 2 гола за матч.

Причем «Лидс» традиционно неудачно противостоит «Астон Вилле». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при 2 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда намерена оторваться от опасной зоны.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Вилланы» все никак не поднимутся в зону еврокубков. Команда ныне пребывает на 7 строчке турнирной таблицы.

Причем «Астон Вилла» лишь на один зачётный пункт отстает от первой четверки. Команда в 11 поединках отличилась 13 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Вилланы» уничтожили «Борнмут» (4:0).

До того команда нанесла поражение «Маккаби» Тель-Авив (2:0). А вот чуть ранее она была бита «Ливерпулем» (0:2).

При этом «Астон Вилла» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Вилланы» нынче несколько прибавили. Команда победила в двух своих последних поединках.

При этом «Астон Вилла» относительно преуспевает в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает чуть реже гола за матч.

Команда не столь ярко выглядит в плане реализации. Зато «Лидсу» она не проигрывает уже долгих пять лет.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Вилланы» намереваются запрыгнуть в первую шестерку.

Статистика для ставок

«Вилланы» в среднем пропускают реже гола за матч

«Лидс» уже 5 лет не обыгрывает «Астон Виллу»

«Вилланы» победили в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.16 и 1.66.

Прогноз: «Вилланы» мотивированы как можно скорее подтянуться к зоне еврокубков, и уж точно активно понесутся в атаку.

Номинальные гости имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же традиционно успешно противостоят «Лидсу».

2.50 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Лидс» — «Астон Вилла» принесёт чистый выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Победа «Астон Виллы» за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.16 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.16 на матч «Лидс» — «Астон Вилла» позволит вывести на карту выигрыш 1160₽, общая выплата — 2160₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.16