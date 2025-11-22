Поднимется ли «Пэлас» в зону еврокубков?

прогноз на матч АПЛ, ставка за 1.95

22 ноября в 12-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вулверхэмптон» и «Кристал Пэлас». Начало игры — в 18:00 мск.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: «Вулверхэмптон» после 11-ти туров английской Премьер-лиги имеет лишь два очка в активе и находится в самом низу таблицы.

Команда занимает последнюю, 20-ю позицию, что, конечно, в зоне вылета (18-20-е места), с отставанием в восемь баллов от безопасной 17-й строчки.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 11-го тура национального чемпионата «Волки» на выезде потерпели разгром от «Челси» (0:3).

Перед этим в 10-м туре английского первенства коллектив также остался без очков, когда снова-таки в чужих стенах с аналогичным результатом проиграл «Фулхэму».

Не сыграют: травмирован — Чивоме, Догерти и Родриго Гомеш, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Вулверхэмптон» проиграл, а в семи последних матчах ни разу не выиграл.

Это говорит о низких шансах хозяев даже на мировой исход, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Семь голов команды в АПЛ текущего сезона забивали разные игроки.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Кристал Пэлас» после 11-ти туров английской Премьер-лиги имеет 17 очков в активе и находится в середине таблицы.

Команда занимает 10-ю позицию и на один балл отстает от зоны еврокубков (топ-5), а также на два пункта отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 11-го тура АПЛ «Орлы» на своем поле одержали разошлись мировой с «Брайтоном» (0:0).

Перед этим в третьем туре основного этапа Лиги конференций коллектив оказался на высоте, когда в домашних стенах переиграл нидерландский АЗ Алкмар (3:1).

Не сыграют: травмированы — Кардинес, Дукуре, Геи, Кпора, Нкетия и Риад, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Кристал Пэлас» выиграл три раза при одной ничьей.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на мировой исход, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Жан-Филипп Матета — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с шестью голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Вулверхэмптон» проиграл

в четырех последних матчах «Вулверхэмптона» забивали больше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Кристал Пэлас» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.55, выигрыш «Вулверхэмптона» — в 3.85.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.80.

Прогноз: в пяти последних матчах хозяева проиграли. Так было и в их двух последних домашних поединках.

При этом в трех из четырех последних матчей гости выиграли.

Ставка: «Кристал Пэлас» победит за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Вулверхэмптона».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.00.