прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.12.

22 ноября в 12-м туре Английской Премьер-лиги сыграют «Фулхэм» и «Сандерленд». Начало игры — в 18:00 мск.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Фулхэм» после 11-ти туров английской Премьер-лиги имеет 11 очков в активе и находится в нижней части таблицы.

Команда занимает 15-ю позицию и на один балл находится от зоны стыковых матчей. В активе лондонцев три победы, два матча вничью и шесть поражений при разнице мячей — 12:16.

Последние матчи: в последнем матче «Фулхэм» проиграл «Эвертону» в гостевой встрече со счетом 0:2.

До этого команда разгромила «Вулверхэмптон» со счетом 3:0 и прошла клуб «Уиком» в Кубке английской лиги в серии пенальти (4:5).

Не сыграют: травмированы нападающий Родриго Мунис и защитник Энтони Робинсон.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: в семи последних матчах «Фулхэм» имеет всего одну победу. Причем на этом отрезке команда проиграла пять встреч с общим счетом 3:10. Клуб лихорадит... помогут ли домашние трибуны восстановить стабильность?

«Сандерленд»

Турнирное положение: «Сандерленд» на данный момент находится на четвертой строчке в турнирной таблице, набрав 19 очков.

Команда имеет в своем активе пять побед, четыре матча вничью и два поражения при 14-ти забитых и десяти пропущенных мячах.

Последние матчи: в последней встрече команда поделила очки с «Арсеналом», завершив поединок со счетом 2:2.

Ранее «Сандерленд» вновь сыграла вничью с «Эвертоном» (1:1) и смогла обыграть «Челси» со счетом 2:1 и «Вулверхэмптон» (2:0).

Не сыграют: травмированы четверо: Аджи Алесе, Ромейн Мандл, Лео Фур Йельде и Абиб Диарра.

Состояние команды: «Сандерленд» имеет шанс продлить серию без поражений до пяти в матчах против команды из нижней части таблицы. Отметим, что клуб пропускает меньше одного мяча на старте.

Статистика для ставок

«Сандерленд» не проигрывает в последних четырех матчах

«Фулхэм» имеет всего одну победу в семи последних встречах

«Сандерленд» забивает в последних четырех матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фулхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.25, выигрыш «Сандерленда» — в 3.70.

ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТБ 2,5 — 1.66 и 2.12.

Прогноз: Ожидаем, что в матче команды не скупятся в голах и поставим на ТБ 2,5. Это основная ставка.

2.12 ТБ 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч «Фулхэм» — «Сандерленд» принесёт прибыль 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: ТБ 2,5 в матче за 2.12.

Прогноз: Несмотря на то, что «Сандерленд» «скосили» травмы, ожидаем победу гостей. Это дополнительная ставка.

3.70 Победа «Сандерленда» Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.70 на матч «Фулхэм» — «Сандерленд» позволит вывести на карту выигрыш 2700₽, общая выплата — 3700₽

Ставка: Победа «Сандерленда» в матче за 3.70.