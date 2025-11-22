22 ноября в 13-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Алавес» и «Сельта». Начало встречи — 16:00 мск.

«Алавес»

Турнирное положение: «Алавес» в таблице Ла Лиги замыкает топ-10. Клуб набрал 15 очков.

В 12 встречах у «Алавеса» 4 победы, 3 ничьих и 5 поражений. Разница мячей составляет 11-11.

Последние матчи: В текущем месяце «Алавес» провел два матча. Команда одержала одну победу и один раз уступила.

2 ноября «Алавес» дома одолел «Эспаньол» со счетом 2:1. 8 ноября клуб в гостях потерпел поражение в игре с «Жироной» (0:1).

Состояние команды: После паузы в октябре «Алавес» провёл пять матчей в двух турнирах. В Кубке Испании команда добилась впечатляющей выездной победы над «Депортиво» со счётом 7:0. В Ла Лиге баски сыграли вничью дома с «Валенсией» (0:0), обыграли «Эспаньол» на своём поле 2:1 и потерпели минимальные поражения в гостях от «Райо Вальекано» и «Жироны» — оба раза 0:1.

Эти результаты позволили «Алавесу» закрепиться на 10-й позиции в турнирной таблице Примеры с 15 очками. От «Эспаньола», находящегося в зоне еврокубков, команда отстаёт на три балла, а от «Жироны», расположенной в зоне вылета, отрыв составляет пять очков.

«Сельта»

Турнирное положение: В таблице Примеры «Сельта» находится на 13-й позиции. Клуб из Виго набрал 13 очков по итогам 12 матчей.

«Сельта» одержала 2 победы, 7 раз сыграла вничью и трижды уступила. Команда забила 15 голов и пропустила 18 мячей.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Последние матчи: В ноябре «Сельта» показывает хорошие результаты. В текущем месяце команда из трех матчей выиграла два.

«Сельта» смогла победить «Леванте» (2:1) и загребское «Динамо» (3:0). Поражение было одно — во встрече с «Барселоной» (2:4).

Состояние команды: После той же международной паузы «Сельта» провела семь встреч в трёх турнирах. В Лиге Европы галисийцы победили дома «Ниццу» 2:1 и выиграли на выезде у «Динамо» Загреб. В Кубке Испании «Сельта» обыграла «Пуэрто де Вега». В Ла Лиге команда сыграла дома вничью с «Атлетико» 1:1, одержала гостевые победы над «Осасуной» и «Леванте», а также потерпела домашнее поражение от «Барселоны» 2:4 — оба гола галисийцев забили Каррейра и Иглесиас в первом тайме.

«Сельта» отстаёт от «Эспаньола» в зоне еврокубков на пять баллов и опережает «Жирону» из зоны вылета на три очка. Под вопросом участие в следующем матче у Альвареса, Домингеса, Руэды и Сведберга.

Статистика для ставок

«Сельта» в ноябре выиграла два матча из трех

«Алавес» в текущем месяце набрал в Примере три очка из возможных шести

27 января 2025 года команды сыграли вничью 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Алавеса» дают 2.53, а на «Сельту» — 3.09, ничью букмекеры оценивают в 3.06.

Тотал меньше 2,5 идет за 1.60, а тотал больше 2,5 можно взять за 2.30.

Прогноз: «Алавес» в сезоне 2025/26 провёл шесть домашних матчей и отличился забитыми мячами во всех, кроме одной игры — против «Валенсии» 20 октября. «Сельта» демонстрирует ещё более впечатляющую результативность. Скорее всего, смогут забить обе команды.

1.94 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч «Алавес» — «Сельта» принесёт чистый выигрыш 940₽, общая выплата — 1940₽

Ставка: обе забьют за 1.94.

Прогноз: можно сделать более рискованный прогноз на то, что команды проявят себя в атаке и на двоих забьют минимум три гола.

2.30 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Алавес» — «Сельта» позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.30